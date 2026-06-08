Λένε πως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Στην περίπτωση της Ομόνοιας και του Ανδρόνικου Κακουλλή, η φωτιά φαίνεται να δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κύπριο επιθετικό να επιστρέφει στο «Ηλίας Πούλλος» έχουν αποκτήσει πλέον ιδιαίτερη δυναμική, σε σημείο που η σχετική φημολογία να φτάνει μέχρι το στενό περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και όχι μόνο.

Η επιθυμία του 25χρονου φορ να φορέσει ξανά τη φανέλα με το τριφύλλι θεωρείται δεδομένη, ενώ οι πληροφορίες περί αυξημένων πιθανοτήτων επιστροφής του στην Ομόνοια επιβεβαιώνονται και από πρόσωπα που βρέθηκαν πολύ κοντά στον ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν στον Άρη.

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