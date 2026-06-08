Το βράδυ της Κυριακής (7/6), ο Κρίστιαν Έρικσεν τρόμαξε τους πάντες. Ο 34χρονος μέσος κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα μεταξύ Δανίας και Ουκρανίας. Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν από πέντε χρόνια, στη συνέχεια ανάρρωσε, όπως επιβεβαίωσε ο Μόρτεν Μπόεσεν, ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας.

«Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε από το γήπεδο μόνος του. Κατά τη γνώμη μου, ο βηματοδότης του λειτουργεί σωστά. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά γρήγορα τις ανέκτησε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί του. Τώρα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο. Ο Κρίστιαν είναι καλά και μου ζήτησε να χαιρετήσω όλους τους παίκτες και να τους πω ότι είναι καλά».

Τη Δευτέρα (8/6) ο γιατρός της εθνικής Δανίας παρείχε μια ακόμη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του παίκτη.

«Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και είναι καλά. Είναι με την οικογένειά του και σε καλή διάθεση. Αναμένουμε να πάρει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε καλά τους παίκτες και το προσωπικό και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους».

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