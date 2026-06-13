Η ΑΕΚ, συνεχίζει τον μετεγγραφικό της σχεδιασμό και την παράλληλη αναζήτηση του νέου προπονητή, ωστόσο στο παρασκήνιο υπάρχει επιλογή που παραμένει ψηλά στη λίστα και αξιολογείται διαρκώς.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, τον οποίο οι κιτρινοπράσινοι παρακολουθούν στενά, περιμένοντας τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στον ΑΠΟΕΛ. Στη Λάρνακα γνωρίζουν ότι πρόκειται για δύσκολη υπόθεση, όμως την ίδια στιγμή δεν κρύβουν το ενδιαφέρον τους για τον αρχηγό των γαλαζοκιτρίνων, θεωρώντας ότι μπορεί να ανεβάσει άμεσα το επίπεδο της αμυντικής γραμμής.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε στάση αναμονής, έτοιμη όμως να ενεργοποιηθεί εφόσον προκύψει αδιέξοδο στις συζητήσεις του παίκτη με τον ΑΠΟΕΛ για νέο συμβόλαιο (το τρέχον εκπνέει σε ένα χρόνο). Ο Άντρος Καραπατάκης, εμφανίζεται διατεθειμένος να ανεβάσει τον οικονομικό πήχη, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη και να επενδύσει σημαντικά για τέτοια κίνηση, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την εμπειρία του διεθνούς στόπερ.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.