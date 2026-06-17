Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της φάσης των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη μάχη ρίχνεται και η Αγγλία που θα κοντραριστεί με την Κροατία, ενώ ακολουθούν οι αγώνες Γκάνα-Παναμάς και Ουζμπεκιστάν-Κολομβία.
Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ: Κριστιάνο, Αγγλία και τέλος της 1ης αγωνιστικής
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