Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της φάσης των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη μάχη ρίχνεται και η Αγγλία που θα κοντραριστεί με την Κροατία, ενώ ακολουθούν οι αγώνες Γκάνα-Παναμάς και Ουζμπεκιστάν-Κολομβία.

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