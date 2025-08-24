Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 και στα νότια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ, ενώ αργότερα στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά, στα βόρεια και τοπικά στα νότια παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Δευτέρα,την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη και μή αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.