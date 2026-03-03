ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84 Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα McDonald’s, Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 54Β. Δίπλα από «Six Stars Motors» και απέναντι από τις καφετέριες «Clock» και «Coffee Island», Λεμεσός, τηλ. 25560981, 25395085.

Παπαδοπούλου Χάιφα, Αγίας Φυλάξεως 15. Πλησίον KPMG, Λεμεσός, τηλ. 25255710, 99696390.

Φιλίππου Κωνσταντίνος, Αποστόλου Βαρνάβα 33. Βόρεια φώτων τροχαίας «Συμιλλίδη», έναντι «Πανθερμικής», δίπλα από πρακτορείο ΟΠΑΠ, Λεμεσός, τηλ. 25660088, 97728613.

Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 168. Έναντι «McDonald’s», Λεμεσός, τηλ. 25211458, 99392728.

Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπριανού 58. Πλησίον «Smart» και κρεαταγοράς «Melis», Γερμασόγεια, τηλ. 25338270, 25738636.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια. Απέναντι «Super Discount Store», Αραδίππου, τηλ. 24644490, 24644490.

Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς κατάστημα «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.