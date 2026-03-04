ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 800μ. από τον πολυχώρο «ΦΑΡΜΑ», Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Αντρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. Κάψαλος, 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

ΠΑΦΟΣ

Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100Μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

Τοουλιά Κυριακή – Κωνσταντίνα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Esso, Χλώρακας, τηλ. 26935300, 96409630.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.