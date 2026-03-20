ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη Πολυκατοικία», Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους Λτδ.», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

ΠΑΦΟΣ

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος της εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.