ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κυριακούδης Νικόλα, Προδρόμου 113. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22542421, 97883160.
Σάββα Χρήστος, Λεωφ Αθαλάσσας 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.
Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.
Σιαλή Ειρήνη, Στροβόλου 13. Απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι, τηλ. 22330332.
Κιουρτσίδου Αφροδίτη, Λεωφ. Λάρνακας 24-26, κατ. Γ&Δ. Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από αρτοποιείο «Λαδάς», Λευκωσία, τηλ. 22760333, 99601099.
Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.
Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.
Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.
Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.
Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς κατάστημα «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.
Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.
Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2. Απέναντι «Super Discount Store» Αραδίππου, Λειβάδια, τηλ. 24644490.
ΠΑΦΟΣ
Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.
Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.
Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.