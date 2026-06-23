ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη & Ν. Καββαδία 21. Απέναντι από είσοδο υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», πίσω από «SECOND CUP café», Λακατάμια, τηλ. 22448878, 97609171.

Οικονομίδου Μαρία, Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε. Απέναντι από κτήρια «Σοφοκλή Κυπριανού», δίπλα από ζαχαροπλαστείο «SAVOR», Δασούπολη, Λευκωσία, τηλ. 22425078.

Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά το κατάστημα «Μαύρος», στο διχάλι προς κατάστημα «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/«SIGMA» έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.60, Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄181, κατ. 1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25340872, 25714469.

Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84. Φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25870288, 25737455.

Κωνσταντίνου Μαρία, Γρηγόρη Αυξεντίου 5. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25851000, 99997990.

Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

Στέλικου Μιχαέλα, Λεωφ. Ελλάδος 38, Πάφος, τηλ. 26006101, 96719900.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.