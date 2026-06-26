Ρεκόρ Γκίνες: Τρεις αδελφές από τη Βραζιλία έγιναν το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών στον κόσμο – Εξετάζονται για τα μυστικά της μακροζωίας τους ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom