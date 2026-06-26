ΛΕΥΚΩΣΙΑ
>Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.
>Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.
>Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.
>Μανουσαρίδου Ευγενία, Γλαύκου 27, Άγιοι Ομολογητές, τηλ. 22210221.
>Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.
>Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.
ΛΕΜΕΣΟΣ
>Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.
>Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25828890, 99526653.
>Σακκάς Γεώργιος, Αγίας Ζώνης 23Β. Μεταξύ της εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25366299, 25342543.
>Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.
>Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.
ΛΑΡΝΑΚΑ
>Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.
>Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.
>Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.
ΠΑΦΟΣ
>Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.
>Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
>Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.
>Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.