Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ», (Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

Αμπαρτσουμιάν Ρόμπερτ, Τζον Κένεντι 46Β. Μετά το «Akis Express», πηγαίνοντας προς λεωφόρο Νίκης, Λευκωσία, τηλ. 22495009.

Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι «Μεγάρου Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8. Aπέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25725521, 25724501.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

ΠΑΦΟΣ

Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατ. 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.