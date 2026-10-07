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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα, Χαραλάμπους Μούσκου 29Β. Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης, Στρόβολος, τηλ. 22422470, 22428499.

Θεοφάνους – Γιαταγάνα Μαρία, Προδρόμου 73Ζ-Θ. Δίπλα από «IMPOPHAR», απέναντι από την είσοδο του στρατοπέδου «Κωστάκη Παντελίδη», Στρόβολος, τηλ. 22080202, 94613541.

Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.

Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19. Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.

Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και Εξωτερικών Ιατρείων Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22752927, 22879914.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

Νικηφόρου Χριστίνα, Δέσποινας και Νίκου Παττίχη 116Δ. Δίπλα από «Goody’s», 150μ. νότια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), απέναντι από πρατήριο καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25320042.

Κωνσταντίνου Μαρία, Γρηγόρη Αυξεντίου 5. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25851000, 99997990.

Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

ΠΑΦΟΣ

Έλληνα Ειρήνη, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

Πετεινού Αμαρυλλίς, Ανδρέα Έλληνα, «Oriental Complex», Shop 3. Δίπλα από το International School of Paphos, Πάφος, τηλ. 26653929, 99456401.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.