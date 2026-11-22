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Μια αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα, μια απασχολημένη ημέρα ή απλώς μια στιγμή αφηρημάδας αρκούν για να ξεχάσουμε να πάρουμε ένα φάρμακο.

Τι κάνουμε όμως όταν το θυμηθούμε αρκετές ώρες αργότερα; Παίρνουμε τη δόση αμέσως, περιμένουμε την επόμενη ή χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας;

Η απάντηση εξαρτάται από το φάρμακο, τη συχνότητα χορήγησής του και τον χρόνο που έχει περάσει από την προγραμματισμένη λήψη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλες τις θεραπείες. Η αυθαίρετη αναπλήρωση μιας δόσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από την ίδια την παράλειψη.

Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε διπλή δόση

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι η λήψη διπλής ποσότητας φαρμάκου, με τη σκέψη ότι έτσι αναπληρώνεται η δόση που χάθηκε.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον οργανισμό και να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για τον λόγο αυτό, οι ασθενείς δεν πρέπει να διπλασιάζουν τη δόση τους χωρίς συγκεκριμένη οδηγία από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Τι πρέπει να ελέγξετε πρώτα

Εάν διαπιστώσετε ότι παραλείψατε μια δόση, το πρώτο βήμα είναι να συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Στην ενότητα που αφορά την παράλειψη δόσης αναφέρεται συνήθως τι πρέπει να γίνει, ανάλογα με τον τρόπο και τη συχνότητα χορήγησης.

Σε ορισμένες θεραπείες προβλέπεται η λήψη της δόσης όταν ο ασθενής θυμηθεί την παράλειψη, εφόσον δεν πλησιάζει η ώρα της επόμενης.

Σε άλλες περιπτώσεις, η οδηγία μπορεί να είναι να παραλειφθεί η ξεχασμένη δόση και να συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα.

Αυτό που έχει σημασία είναι να μην εφαρμόζεται αυθαίρετα η οδηγία ενός φαρμάκου σε κάποιο άλλο.

Ποια φάρμακα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Υπάρχουν θεραπείες στις οποίες ακόμη και μία παράλειψη μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες.

Ινσουλίνη: Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο της ινσουλίνης, τον χρόνο που έχει περάσει, τα επίπεδα σακχάρου και το θεραπευτικό σχήμα. Ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί το εξατομικευμένο σχέδιο που έχει συμφωνήσει με την ομάδα φροντίδας του διαβήτη και να ζητά άμεσα καθοδήγηση όταν δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.

Αντιπηκτικά: Η παράλειψη δόσης μπορεί να επηρεάσει την προστασία από τον σχηματισμό θρόμβων. Οι οδηγίες διαφέρουν μεταξύ των αντιπηκτικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χορήγησης.

Αντιεπιληπτικά: Η παράλειψη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιληπτικής κρίσης. Η σωστή αντιμετώπιση εξαρτάται από το συγκεκριμένο σκεύασμα και το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Φάρμακα για τη νόσο Πάρκινσον: Η συνέπεια στις ώρες χορήγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι καθυστερήσεις μπορεί να επιδεινώσουν την κινητικότητα και άλλα συμπτώματα.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν αυτοσχεδιασμούς και να ζητούν καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας.

Τι γίνεται όταν ξεχνάμε συχνά τα φάρμακά μας

Όταν οι παραλείψεις επαναλαμβάνονται, είναι χρήσιμο να εξετάζεται τι δυσκολεύει τη συστηματική λήψη της θεραπείας.

Υπενθυμίσεις στο κινητό τηλέφωνο, σύνδεση της λήψης με μια σταθερή καθημερινή συνήθεια και κατάλληλοι οργανωτές φαρμάκων μπορούν να βοηθήσουν.

Ωστόσο, οι οργανωτές δεν είναι κατάλληλοι για όλα τα σκευάσματα, καθώς ορισμένα πρέπει να παραμένουν στην αρχική συσκευασία τους για λόγους σταθερότητας ή ασφάλειας.

Εάν κάποιος λαμβάνει πολλά φάρμακα ή δυσκολεύεται να ακολουθήσει το πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό του να επανεξετάσουν μαζί τον τρόπο χορήγησης.

Πότε χρειάζεται επικοινωνία με γιατρό ή φαρμακοποιό

Η επικοινωνία με επαγγελματία υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για φάρμακο υψηλού κινδύνου, όταν έχουν παραλειφθεί περισσότερες από μία δόσεις ή όταν ο ασθενής δεν βρίσκει σαφή οδηγία για το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Εάν έχει ληφθεί κατά λάθος διπλή δόση, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή δεν εμφανίστηκαν αμέσως συμπτώματα.

Σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων, όπως απώλεια συνείδησης, σπασμοί ή δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Πηγές: NHS Specialist Pharmacy Service – Guidance on missed and delayed doses of medicines. NHS