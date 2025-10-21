Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Μοναγρούλι της επαρχίας Λεμεσού, όταν βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε πετρελαϊκό καύσιμο μαζούτ ανατράπηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το βυτιοφόρο κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αρκετή διαρροή μαζούτ.

Άμεσα στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Μονής για παροχή βοήθειας και διενέργεια εξετάσεων, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για αντιμετώπιση της διαρροής.

Ο οδηγός του οχήματος υπέστη επιπόλαια τραύματα και γδαρσίματα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο γίνονται ενέργειες για τον καθαρισμό του δρόμου, ενώ για τη διαχείριση του περιστατικού έχει ενημερωθεί και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος.