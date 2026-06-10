Η αυξητική τάση στη διαθεσιμότητα ναρκωτικών ουσιών και ειδικά στην κάνναβη και κοκαΐνη δεν παρατηρείται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο και για αυτό η ΥΚΑΝ, όπως και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), αξιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία, λαμβάνουν δεδομένα, θέτουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν την εμπορία και τη διάθεση των ουσιών αυτών, δήλωσε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Χρίστος Ανδρέου.

Ο Διοικητής της ΥΚΑΝ προέβη στη δήλωση υπό το φως της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2026, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, αλλά και στη Λευκωσία, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, μια ολοένα και πιο πολύπλοκη ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών, με αυξημένη διαθεσιμότητα ουσιών, μεγαλύτερη ισχύ και διαφοροποίηση, καθώς και εντεινόμενη δραστηριότητα οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Ερωτηθείς εάν η αυξημένη διαθεσιμότητα συναρτάται και με αυξημένες υποθέσεις εντοπισμού ναρκωτικών και διακινητών, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κατασχέθηκαν 72 κιλά κοκαΐνης ενώ για όλο το 2025 η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης ήταν 52 κιλά.

Επεσήμανε παράλληλα ότι στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών εισήλθαν νέα σκευάσματα όπως το ψυχοδιεγερτικό captagon, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του 2026 μέχρι τώρα κατασχέθηκαν πέραν των 1000 δισκίων captagon, ενώ το 2025 περιοριζόταν στα 32 δισκία περίπου.

Συνεχίζοντας, είπε ότι αυξημένες ήταν και οι κατασχέσεις άλλων σκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες οι οποίες προκαλούν πολλά προβλήματα τοξικότητας στον οργανισμό των χρηστών και τοξικοεξάρτησης.

Από τις επαφές με αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες τρίτων χωρών είναι παραδεκτό ότι η τάση διάθεσης, χρήσης ναρκωτικών είναι αυξητική όπως και οι κατασχέσεις, είπε.

ΚΥΠΕ