Μελέτη η οποία εξετάζει εάν ο εμβολιασμός των εγκύων γυναικών έναντι covid-19, μειώνει τις πιθανότητες νόσησης των νεογνών μέχρι τον έκτο μήνα ζωής τους, διεξήχθη από τον Ιούλιο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Πάνος Μαλανδράκης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των Natasha B. Halasa και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine 2022 (doi: 10.1056/NEJMoa2204399).

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν νεογνά με και χωρίς λοίμωξη covid-19, σε 30 νοσοκομεία σε 22 πολιτείες της Αμερικής. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου υπολογίστηκε συγκρίνοντας τους σχετικούς λόγους πιθανοτήτων των πλήρως εμβολιασμένων εγκύων (2 δόσεις εμβολίου mRNA), μεταξύ των νεογνών που είχαν νοσήσει και των νεογνών τα οποία δεν είχαν νοσήσει από λοίμωξη covid-19, τόσο για το υποστέλεχος B.1.617.2 του στελέχους Δέλτα όσο και για το υποστέλεχος Β.1.1.259 του στελέχους όμικρον.

Συνολικά έλαβαν μέρος 537 νεογνά με COVID-19 (181 από τα οποία είχαν νοσηλευτεί με λοίμωξη covid-19 από το στέλεχος Δέλτα ενώ 356 νεογνά από το στέλεχος Όμικρον, με μέση ηλικία τους 2 μήνες) και 512 νεογνά χωρίς COVID-19 της ομάδας ελέγχου τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις.

Το 16% των νεογνών που είχαν νοσήσει και το 29% των νεογνών της ομάδας ελέγχου γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες ήταν πλήρως εμβολιασμένες έναντι covid-19 κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. 113 (21%) από τα νεογνά που νόσησαν νοσηλεύτηκαν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, 64 (12%) από τα οποία χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Δύο από τα νεογνά που νόσησαν είχαν θανατηφόρα κατάληξη, ενώ καμία από τις δύο μητέρες δεν είχε εμβολιαστεί κατά την διάρκεια της κύησης.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού κατά την διάρκεια της κύησης έναντι της νοσηλείας του νεογνού από covid-19 ήταν 52%, και πιο συγκεκριμένα 80% κατά τη διάρκεια της πανδημίας του στελέχους Δέλτα και 38% κατά τη διάρκεια της πανδημίας του στελέχους Όμικρον. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου όταν η μητέρα κατά τον εμβολιασμό βρισκόταν μετά τις 20 εβδομάδες της κύησης ήταν στο 69% και όταν βρισκόταν στις πρώτες 20 εβδομάδες ανήλθε στο 38%.

Συμπερασματικά, ο εμβολιασμός κατά την διάρκεια της κύησης έναντι του SARS-COV-2 με δύο δόσεις του εμβολίου mRNA αποδείχτηκε ότι μειώνει το ποσοστό νοσηλείας από σοβαρή λοίμωξη covid-19 στα νεογνά μικρότερα των 6 μηνών που νοσούν.

