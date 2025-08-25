Οι γονείς πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι την προηγούμενη της σχολικής εκδρομής των παιδιών τους. Έμμεση απάντηση στο ερώτημα δίνει ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Γιώργου Κάρουλα, ως προς του ελέγχους που διενεργούνται στους οδηγούς και στα λεωφορεία.

Πρώτα-πρώτα οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πως οι έλεγχοι δεν διενεργούνται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όπως ίσως θα ανέμενε κανείς (λόγω εμπειρογνωμοσύνης) αλλά από λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας.

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, οι λειτουργοί του υπουργείου Παιδείας οφείλουν να ελέγξουν την ηλικία του λεωφορείου, την έγκυρη επαγγελματική άδεια του οδηγού, την ύπαρξη ενεργού πιστοποιητικού καταλληλόλητας του οχήματος και την καλή κατάσταση του οχήματος εσωτερικά και εξωτερικά.

Εξάλλου, ο υπουργός ξεκαθαρίζει, πως είναι αδύνατη η επιτήρηση των λεωφορείων από τους επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών επειδή το προσωπικό είναι μειωμένο αλλά και λόγω της μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας που έχουν να καλύψουν.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Βαφεάδης ενημερώνει τον κ. Κάρουλα πως:

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (TOM) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας των οχημάτων και των οδηγών και οι οποίες αποτελούν μέρος των εγγράφων των διαγωνισμών που διεξάγει το ΥΠΑΝ.

To TOM δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου προσφοροδότη, ούτε στην επιτήρησή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας σύμβασης μεταφοράς μαθητών για σκοπούς εκδρομής. Ως εκ τούτου, οι λειτουργοί του ΥΠΑΝ που εργάζονται στις σχολικές μονάδες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την ημέρα της εκδρομής εάν και εφόσον τηρούνται οι οδηγίες και προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού, που αφορούν μεταξύ άλλων:

• Την ηλικία του λεωφορείου.

• Την έγκυρη επαγγελματική άδεια του οδηγού.

• Την ύπαρξη ενεργού πιστοποιητικού καταλληλόλητας του οχήματος.

• Την καλή κατάσταση του οχήματος εσωτερικά και εξωτερικά.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Βαφεάδη, «το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μέσω των Εποπτών Οδικών Μεταφορών, ελέγχει τα λεωφορεία που κατέχουν άδεια έκτακτων γραμμών, με δειγματοληπτικούς ελέγχους επί του οδοστρώματος». Εάν και εφόσον προκύπτει η όποια παραβίαση του νόμου, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση και καταγγελία. Λόγω της φύσης της εργασίας των Εποπτών, του μειωμένου προσωπικού, αλλά και της μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας στην οποία καλούνται να εργαστούν, η επιτόπια επιτήρηση όλων των εν λόγω λεωφορείων σε κάθε σχολείο όταν διεξάγει εκδρομή, είναι αδύνατη».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις του υπουργού στα υπόλοιπα θέματα τα οποία ήγειρε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ:

«Όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται σε οδηγούς λεωφορείων που μεταφέρουν παιδιά από και προς τις σχολικές μονάδες ή σε εκδρομές, πώς και με ποια συχνότητα γίνονται οι έλεγχοι αυτοί καθώς και ποια πιστοποιητικά εκδίδονται, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

-Έλεγχοι οδηγών λεωφορείων που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια

Ο αριθμός των φυσικών επιτόπιων ελέγχων σε λεωφορεία που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια, με σκοπό την επαλήθευση κατοχής έγκυρης επαγγελματικής άδειας οδήγησης, καθώς και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των οδηγών, γίνεται δειγματοληπτικά στη βάση του αριθμού του εποπτικού προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αυτοί απαιτούν φυσική παρουσία, καθώς δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν εξ αποστάσεως μέσω συστημάτων τηλεματικής ή άλλων τεχνολογικών μέσων. Σημειώνεται ότι η Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης (ΕAO) ισχύει για 5 χρόνια και απαιτείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι).

-Η Περιοδική Κατάρτιση που παρέχεται από Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ) για απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας είναι υποχρεωτική κάθε 5ετία και πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 35 ώρες, ώστε να ανανεωθεί η Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση/ανανέωση Ε.Α.Ο. συνοδεύεται από:

• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι (κατηγορίας Δ για οδηγούς λεωφορείων),

• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 3μήνου,

• Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας υπογεγραμμένο από Ιατρό.

– Έλεγχοι οδηγών λεωφορείων που εκτελούν σχολικές εκδρομές