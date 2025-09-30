Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής σε πτήση από το Κάρντιφ με προορισμό την Πάφο, όταν αεροσκάφος Boeing 737 αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Μπέρμιγχαμ λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, εξαιτίας πρόσκρουσης με πουλιά.

Όπως μετέδωσε η Daily Mail, το αεροπλάνο έφτασε σε ύψος περίπου 3.000 ποδών και άρχισε να εκτελεί κύκλους πάνω από τον κόλπο του Σουόνσι, πριν κατευθυνθεί στα West Midlands και προσγειωθεί με ασφάλεια. Στο αεροδρόμιο είχαν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και συνεργεία έκτακτης ανάγκης, τα οποία συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι την ακινητοποίησή του στον διάδρομο. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι δεν σημειώθηκε βλάβη στον κινητήρα και πως η εκτροπή έγινε για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο τυπικών διαδικασιών. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ πρόσθεσε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας ασφαλή προσγείωση.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο philenews, πηγή από τη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports, λέγοντας πως λίγη ώρα αφότου η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Κάρντιφ με προορισμό την Πάφο, ειδοποιήθηκε η Κύπρος ότι λόγω χτυπήματος από πουλιά (bird-strike) θα πραγματοποιούσε εκτροπή στο Μπέρμιγχαμ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αερογραμμή προχώρησε σε διευθετήσεις ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στην Κύπρο με άλλες πτήσεις, καθώς το συγκεκριμένο αεροσκάφος παρέμεινε στο Μπέρμιγχαμ.