Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης, με απόσπαση χρημάτων μέσω ψευδών παραστάσεων διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι δράστες κατάφεραν, μέσω πλαστού ηλεκτρονικού μηνύματος, να αποσπάσουν από κυπριακή εταιρεία το ποσό των 37.700 ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, από διευθυντή εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η επιχείρηση είχε συμφωνήσει με προμηθεύτρια εταιρεία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για την εξόφληση τιμολογίου. Ακολούθως, έλαβε νέο e-mail, το οποίο φαινόταν να έχει σταλεί από τη συνεργάτιδα εταιρεία, στο οποίο αναφερόταν αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία στην Κύπρο προχώρησε σε έμβασμα ύψους 37.700 ευρώ στον νέο λογαριασμό. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός δεν ανήκε σε αυτήν και ότι ουδέποτε είχε σταλεί σχετικό μήνυμα.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.