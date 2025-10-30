Διακοπή παροχής νερού έως τις 2:00 το μεσημέρι, θα έχει η ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, λόγω εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «σήμερα 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 14:00, θα υπάρξει διακοπή της παροχής πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου από το παλαιό ΓΣΖ μέχρι το Μακένζυ (νότια της Λεωφόρου Αρτέμιδος), στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λάρνακας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών, μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης. Σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας».

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

ΚΥΠΕ