Έρχονται βαρύνουσας σημασίας πορίσματα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς εντός Νοεμβρίου. Πρόκειται για τρία πορίσματα τα οποία εκτιμάται ότι θα ταρακουνήσουν το πολιτικό σύστημα αφού όλες οι υποθέσεις έχουν αμιγώς και πολιτική χροιά.

Όπως δήλωσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζής, την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το πόρισμα που αφορά στις καταγγελίες του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, για τις εισφορές στον ΔΗΣΥ, μετά την παραχώρηση χρυσών διαβατηρίων.

Επίσης, εντός των επόμενων δυο εβδομάδων θα είναι έτοιμο και δεύτερο πόρισμα για υπόθεση που ακόμη δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, όπως ανέφερε ο κ. Πογιατζής. Ο ίδιος ανέφερε πως εντός του μηνός ή αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί πόρισμα για άλλη μία υπόθεση, που αφορά αυτεπάγγελτη εξέταση για την Τριμίκλινη για τη διερεύνηση της οποίας είχε διοριστεί πρώην δικαστής.

Ο Επίτροπος Διαφάνειας ανέφερε ότι κάθε μέρη η Αρχή δέχεται και μια καταγγελία για διαφθορά, ωστόσο, οι πλείστες είναι ανώνυμες και δεν συνοδεύονται από στοιχεία. Ανέφερε επίσης ότι το 90% των καταγγελιών απορρίπτονται γιατί δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Μέχρι σήμερα η Αρχή ξεκίνησε 14 έρευνες, από τις οποίες εφτά συμπληρώθηκαν, ενώ δύο υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα.