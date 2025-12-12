Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς αναμένεται η σημερινή ημέρα, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής, προβλέπεται ότι θα επιστρέψουν οι βροχές. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς, ενώ στα ορεινά και κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τροόδους μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, οπού το βράδυ αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά και στα δυτικά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά, στα βόρεια αλλά και σε περιοχές των ορεινών, αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και στα νότια παράλια.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.