Ορισμένα προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις σχολικών κυλικείων, αναφορικά με τιμές και προϊόντα, οδήγησαν την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ) να τα εξετάσει σε πρόσφατη συνεδρία της αλλά και να αποστείλει επικαιροποιημένους τιμοκαταλόγους στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που απεστάλησαν, «έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, οι επικαιροποιημένοι τιμοκατάλογοι για τα κυλικεία των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων και ισχύουν από την 15η Δεκεμβρίου 2025».

Επισημαίνεται ακόμη πως αυτοί θα πρέπει να προωθηθούν στους αδειούχους του κυλικείου των σχολικών μονάδων, καθώς και στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. «Οι αδειούχοι είναι υποχρεωμένοι, με βάση τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 έως 2005, να διατηρούν αναρτημένο σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το κυλικείο τον εκάστοτε σε ισχύ τιμοκατάλογο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα αυτό επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το Υπουργείο, ούτως ώστε να τηρείται η νομοθεσία και όπως αναφέρθηκε στον «Φ», στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και εισήγηση για πιο εντατικούς ελέγχους των σχολικών κυλικείων από την αρμόδια Αρχή.

