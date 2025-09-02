Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για την ασφάλεια τροφίμων #Safe2Eat-2025, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους εξέδωσαν οδηγίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τροφιμογενών λοιμώξεων.

Υγιεινή και καθαριότητα

Οι αρμόδιοι τονίζουν τη σημασία του σχολαστικού πλυσίματος των χεριών πριν και μετά το φαγητό, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαπούνι και νερό συστήνεται η χρήση αντισηπτικού τζελ.

Προετοιμασία και φύλαξη φαγητού

Για τα γεύματα που ετοιμάζονται στο σπίτι, συστήνεται:

τα τρόφιμα να είναι καλά μαγειρεμένα, ιδιαίτερα το κρέας, το κοτόπουλο και τα αυγά,

να αποφεύγονται τρόφιμα που αλλοιώνονται εκτός ψυγείου, όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά και μαγιονέζα,

η μεταφορά να γίνεται σε ισοθερμική τσάντα με παγοκύστη, ώστε να παραμένουν φρέσκα και ασφαλή.

Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται τα παιδιά να καταναλώνουν τα ευαλλοίωτα τρόφιμα στο πρώτο διάλειμμα, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες.

Σωστή επιλογή κολατσιού

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εισηγούνται:

προτίμηση σε στεγνά σνακ, όπως κουλούρι, κριτσίνια, ξηρούς καρπούς (όπου επιτρέπεται) και φρούτα καλά πλυμένα και κομμένα,

αποφυγή τροφών που αλλοιώνονται με τη ζέστη,

έλεγχο στις ενδείξεις «ανάλωση έως» στα συσκευασμένα προϊόντα και κατανάλωσή τους μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Τι πρέπει να αποφεύγουν τα παιδιά

Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται ώστε:

να μην ανταλλάσσουν τρόφιμα ή ροφήματα με συμμαθητές τους,

να αποφεύγουν τρόφιμα που φαίνονται αλλοιωμένα, με περίεργη μυρωδιά, χρώμα ή γεύση.

Κυλικεία σχολείων

Τέλος, οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να επιλέγουν απλές και ασφαλείς λύσεις.

