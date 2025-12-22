Σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε η διεύθυνση του Λυκείου Βεργίνας, σε σχέση με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τη δράση μαθητών που φέρονται να δημιούργησαν «νεοναζιστική οργάνωση» και να στρατολογούσαν άλλους. Αυτό ανέφερε στο philenews o αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, σημειώνοντας πως μέτρα θα ληφθούν και από το ίδιο το σχολείο. Από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, πάντως, μας αναφέρθηκε πως «το θέμα χειρίζεται η διεύθυνση του σχολείου με το Υπουργείο Παιδείας» και πως «η Αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους».

Σημειώνεται πως αν και τα μέλη της ομάδας verginazi, τουλάχιστον στο γκρουπ που δημιουργήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι τριψήφιος, πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν πως στο μικροσκόπιο βρίσκεται η δράση περίπου 10 μαθητών, που φέρονται να είχαν πιο ενεργό ρόλο. Οι πέντε από αυτούς φέρονται να παραδέχθηκαν συμμετοχή, ενώ διερευνάται πληροφορία πως κάποιοι από αυτούς ταξίδεψαν όχι μία, αλλά δύο φορές στην Ελλάδα προκειμένου να λάβουν εκπαίδευση από ακραίες οργανώσεις.

«Σήμερα βάλαμε μια επιτροπή στο σχολείο και άρχισαν να καλούν τους μαθητές για να πάρουν επιπρόσθετα στοιχεία», ανέφερε ο κ. Κουτσίδης, σημειώνοντας πως διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν συνθήματα με σβάστικες στο σχολείο, παρά μόνο γράφτηκαν κάποια ονόματα στους τοίχους τον περασμένο Σεπτέμβριο τα οποία σβήστηκαν, όπως είπε, αμέσως. «Επίσης, δεν είχαμε θέματα βίας, παραβατικότητας και ρατσιστικά περιστατικά στο σχολείο», σημείωσε, προσθέτοντας πως αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα. «Ενεργοποιήσαμε το σχετικό πρωτόκολλο και θα γίνουν επιμορφώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, μέσα από το μάθημα της ιστορίας και μέσα από τους υπευθύνους τμήματος και θ’ αφορούν όλες τις τάξεις».

Κληθείς ν’ αναφέρει εάν θα επιβληθούν ποινές από το σχολείο στους 5 μαθητές που φέρονται να παραδέχθηκαν, απάντησε πως ακόμη δεν επιβλήθηκαν. «Πρέπει να το διερευνήσουμε πρώτα, να τους εντοπίσουμε και μετά θα αποφασιστεί. Προέχει να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε τη λογική πίσω από την πράξη τους και να τους επιμορφώσουμε», τόνισε, προσθέτοντας πως θ’ ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.

«Για εμάς είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και είμαστε ξεκάθαροι. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν θα δεχθούμε αυτά τα φαινόμενα ή και όσους κάνουν σκέψεις να διεισδύσουν μέσα στα σχολεία για να περάσουν τέτοιες αντιλήψεις επιδιώκοντας να στρατολογήσουν άτομα. Εμείς τα παιδιά μας τα στέλνουμε στα σχολεία για να επιμορφώνονται και όχι για να βρίσκει ευκαιρία ο κάθε ένας να περάσει τις επικίνδυνες απόψεις του», ανέφερε στην ιστοσελίδα μας ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, υποδεικνύοντας πως το θέμα που προέκυψε με το Λύκειο Βεργίνας, είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα της Κύπρου. «Έχουμε σε κάποια σχολεία φαινόμενα όπως το να εμφανίζονται κάποιοι μαθητές με σύμβολα ή να γράφουν σε κάποιους τοίχους. Όμως όχι στον βαθμό που εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σχολείο».

Υπενθυμίζεται πως το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη όταν αποκαλύφθηκαν φωτογραφίες που κοινοποίησαν οι ίδιοι οι μαθητές που απεικονίζονται να κάνουν ναζιστικό χαιρετισμό και να τοποθετούν σε αυτές σβάστικες.