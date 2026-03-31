Και σε άλλη υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων είχε χρησιμοποιηθεί το βαν με τουρκοκυπριακές πινακίδες, το οποίο τα ξημερώματα μπήκε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, κυνηγήθηκε από μέλη της ΜΜΑΔ και ανακόπηκε τελικά μιάμιση ώρα μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ίδιο βαν είχε ανακοπεί πριν λίγους μήνες στην περιοχή Κοφίνου και σ’ αυτό επέβαιναν δύο άλλα πρόσωπα τα οποία και συνελήφθησαν. Πάλι, όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιηθεί για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, υπήρξε διακανονισμός και αφέθηκε να επιστρέψει στα κατεχόμενα.

Τη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης ανέλαβε το ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ ενεπλάκη και το Τμήμα Τελωνείων, για τη διαπίστωση της παρανομίας με τα καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοί. Ήδη ανακριτές ακολούθησαν όλο το δρομολόγιο που ακολούθησε το βαν και την καταδίωξη που εκτυλίχθηκε από τα Λύμπια μέχρι τη Λευκωσία και στη συνέχεια στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με σκοπό τον εντοπισμό τεκμηρίων.

Αναζητούνταν συγκεκριμένα κάλυκες από τους πυροβολισμούς που ρίφθηκαν από μέλη της Αστυνομίας εναντίον του προκειμένου να σταματήσει. Οι δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός με βουλγάρικη και τούρκικη ταυτότητα και η συνοδηγός με κυπριακή υπηκοότητα η οποία ανήκει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα συνελήφθησαν στη βάση δικαστικού εντάλματος και αύριο Τετάρτη θα οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής τους για σωρεία αδικημάτων.

Για το βαν εκδόθηκε ένταλμα έρευνας και αυτή την ώρα εκτελείται. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό ήταν φορτωμένο με κιβώτια που περιέχουν καπνικά προϊόντα, ωστόσο, από τον έλεγχο θα διαφανεί κατά πόσον υπήρχαν και άλλα αντικείμενα. Το όχημα έχει μεταφερθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας ώστε να γίνει κανονικά ο έλεγχος σ’ αυτό στην παρουσία και τελωνειακών.

Σημειώνεται ότι το βαν είχε εισέλθει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο, όμως, η Αστυνομία κατείχε πληροφορίες για τη δράση του, γι’ αυτό και είχε στήσει μπλόκο.