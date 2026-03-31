Θρίλερ τα ξημερώματα με βαν τα οποίο ήρθε παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, διέφυγε των αστυνομικών, καταδιώχθηκε σε δρόμους της Λευκωσίας και ανακόπηκε στην περιοχή του ζυγιστικού σταθμού Λατσιών, μετά τη ρίψη πυροβολισμών.

Εντός του άσπρου βαν επέβαιναν δύο πρόσωπα, ο οδηγός που κατάγεται από την Τουρκία αλλά κατέχει ταυτότητα Βουλγαρίας και η συνοδηγός που είναι ως φαίνεται Τ/κ που κατέχει ταυτότητα της Δημοκρατίας. Οι δύο αναμένεται ότι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να ζητηθεί η κράτησή τους για διάφορα υπό εξέταση αδικήματα.

Ωστόσο, το βαν όχημα δεν έχει ανοιχθεί ακόμη καθ’ ότι ο οδηγός δεν δίνει τη συγκατάθεσή του και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία έχει αποταθεί για την έκδοση εντάλματος έρευνας και κατάσχεσής του. Εκτιμάται ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, καπνικών προϊόντων.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα, με οχήματα του Ουλαμού Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ αλλά και της Αστυνομίας να λαμβάνουν θέση στην περιοχή των Λυμπιών, μετά από πληροφορία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε κάποια στιγμή θεάθηκε να εξέρχεται των κατεχομένων από παράνομη δίοδο το βαν και παρόλο που του έγινε σήμα να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Χτύπησε τα αυτοκίνητα των αστυνομικών και διέφυγε προς τη Λευκωσία.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη, που έφτασε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο οδηγός του βαν κάποια στιγμή γύρισε πίσω για να διαφύγει εκτός Λευκωσίας. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν το όχημα και έριξαν αριθμό πυροβολισμών στα ελαστικά του με αποτέλεσμα ένα από αυτά να χτυπηθεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα η τριβή στην άσφαλτο από το ριμς να εκτινάσσει σπινθήρες. Τελικά, ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Στους δύο επιβαίνοντες φόρεσαν χειροπέδες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται σε λίγο το βαν να ανοιχθεί από μέλη του Τελωνείου στην παρουσία αστυνομικών και των υπόπτων, ώστε να διαπιστωθεί τι μετέφεραν.