Δεν έχουν τέλος οι άκρως ανησυχητικές αποκαλύψεις για τη δράση μαθητών του Λυκείου Βεργίνας, που φέρονται να δημιούργησαν «νεοναζιστική οργάνωση» και να προσηλύτιζαν άλλους ανήλικους, με τον αριθμό της ομάδας να είναι τριψήφιος, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου αποκάλυψε, μάλιστα, πως μερίδα μαθητών μετέβη στην Ελλάδα και είχε επαφές με ακραίες οργανώσεις.

Όλα αυτά συνέβαιναν σε κοινή θέα στο σχολείο για δύο ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες που έφτασαν και στον «Φ». Αυτό είναι που προκαλεί σωρεία ερωτημάτων, στα οποία πρέπει ν’ απαντήσουν τόσο η διεύθυνση του σχολείου, όσο και το υπουργείο Παιδείας, που οφείλουν αμέσως να λάβουν μέτρα. Είναι αδιανόητο το γιατί δεν έκρουσε κώδωνα κινδύνου το γεγονός πως κάθε λίγο οι τοίχοι και εξοπλισμός του σχολείου γέμιζαν με σβάστικες, αλλά και το ότι αρκετοί μαθητές αναρτούσαν δημόσια φωτογραφίες όπου έκαναν ναζιστικό χαιρετισμό. Μάλιστα, δημιούργησαν και δημόσιο λογαριασμό στο Instagram με το όνομα «Verginazi».

Ο «Φ» δέχθηκε χθες νέες καταγγελίες για κλίμα εκφοβισμού στο σχολείο, με κάποιες εξ αυτών να φέρουν τα μέλη της «νεοναζιστικής οργάνωσης» να εμπλέκονται σε πρόσφατο επεισόδιο στις Φοινικούδες όταν ρίχθηκαν πέτρες από μαυροφορεμένα άτομα, σε ομάδα μαθητών που λάμβαναν μέρος στην εκδήλωση για την καταδίκη του ψευδοκράτους.

«Δεν είναι κάτι επιπόλαιο το πώς έχει κτιστεί το συγκεκριμένο. Στο σχολείο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί έτσι τα τελευταία δύο χρόνια και διευρύνεται. Υπάρχουν και περαιτέρω στοιχεία που έχει στην κατοχή του το Υπουργείο», ανέφερε, μιλώντας χθες, στην κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη τη δράστη των συγκεκριμένων μαθητών, οι οποίοι μετέβησαν, όπως είπε, στην Ελλάδα και είχαν επαφές με ακραίες οργανώσεις. «Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν διεισδύσει μέσα σε σχολείο, έχουν οργανωθεί. Επικρατεί κι ένα κλίμα τρομοκρατίας και στα άλλα παιδιά. Θέλει τον δικό του χειρισμό. Πολλές φορές λέμε κάποια πράματα, “τα παιδιά επιπόλαια”, εδώ δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο πιο προχωρημένο», τόνισε.

Μιλώντας ξεκάθαρα για ολιγωρία του σχολείου, υπέδειξε πως έχει τεράστια ευθύνη. «Δηλαδή, όταν βλέπεις τη σβάστικα στον τοίχο του σχολείου και την αφήνεις εκεί για δύο, τρεις μήνες, αυτό το πράγμα τι είναι; Το να μπαίνεις μέσα στο σχολείο και να βλέπεις τα συνθήματα; Το πιο απλό, την επόμενη μέρα θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί σε λίγα λεπτά. Τι φταίνε οι υπόλοιποι; Γιατί πρέπει να μπαίνουν σ’ έναν χώρο που φαίνεται σαν να εισέρχεσαι σε άντρο των νεοναζί; Γνώριζαν τα παιδιά, γι’ αυτό και ήταν και πολύ εύκολο, σε λίγα λεπτά να δοθούν τα στοιχεία από το σχολείο και ποιοι ακριβώς ήταν, ποιοι ήταν στις φωτογραφίες και ποιοι ηγούνται και συντονίζουν».

Σημείωσε, ακόμη, πως γονείς παιδιών που φέρονται να εμπλέκονται, δήλωσαν άγνοια και έκπληξη. «Αν τώρα εμφανίστηκε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πουθενά αλλού στην κοινωνία μας αυτό το πράγμα. Στο τέλος της ημέρας, θα τολμήσω να πάω ένα βήμα παρακάτω. Αντί να μιλάμε για το αβγό του φιδιού, που μπορεί να εκκολαφθεί και στο τέλος της ημέρας θα βγει το φίδι, μήπως έχουμε και στην Κύπρο το φίδι, το οποίο τελικά βγάζει αβγά για να βγουν και άλλα φιδάκια; Πρέπει να μιλήσουμε σε όλα τα παιδιά, είναι ευθύνη του σχολείου και του Υπουργείου», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως έχει ευθύνη και η οικογένεια.

Επαρχιακός Επιθεωρητής στο λύκειο – Δεν αποκλείεται και εμπλοκή της Αστυνομίας

Μαθητές που φέρονται να εμπλέκονται, κλήθηκαν χθες στο γραφείου του διευθυντή του σχολείου. Μετά τον σάλο και παρά το γεγονός πως το υπουργείο Παιδείας ήταν ενήμερο μία ημέρα πριν δει το φως της δημοσιότητας το σοβαρότατο αυτό θέμα, στάλθηκε χθες στο σχολείο ο Επαρχιακός Επιθεωρητής.

«Ακόμη γίνεται διερεύνηση του περιστατικού, επειδή χθες (σ.σ. προχθές) οι μαθητές έλειπαν. Έχει μιλήσει ο διευθυντής μαζί τους σήμερα (σ.σ. χθες) και γίνεται διερεύνηση. Πήγε σήμερα (σ.σ. χθες) στο σχολείο κι ο Επαρχιακός Επιθεωρητής. Διερευνούμε πόσοι μαθητές εμπλέκονται κι εάν προκύψει οτιδήποτε και μέτρα θα ληφθούν και εάν υπάρχουν κι άλλα θέματα θα ειδοποιηθεί η Αστυνομία», ανέφερε χθες στον «Φ», ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ, Γιώργος Κουτσίδης.

Κληθείς ν’ αναφέρει σε ποια περίπτωση θα γίνει καταγγελία στην Αστυνομία, είπε: «Μπορεί, για παράδειγμα, να εμπλέκονται οποιοιδήποτε άλλοι πίσω από τους μαθητές, κάτι που πρέπει να δούμε». Σε παρατήρηση πως ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων αποκάλυψε πως μαθητές είχαν επαφές με ακραίες οργανώσεις στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε πως «αν στη διερεύνηση του διευθυντή και του Επαρχιακού Επιθεωρητή προκύπτουν αυτά τα θέματα, τότε ναι, θα πρέπει να εμπλακεί και η Αστυνομία».

Την έντονη ανησυχία του για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας εξέφρασε και ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υποδεικνύοντας πως πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα. «Είναι πολύ ανησυχητικά. Η ιστορία προφανώς δεν μας έχει διδάξει, από τα όσα κακά έπαθε και ο τόπος μας και ο Ελληνισμός από αυτά τα ιδεολογήματα. Δεν είναι κάτι που πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί επιπόλαια ή να πούμε πως δικαιολογείται από το νεαρό της ηλικίας. Πρέπει αμέσως να ληφθούν σοβαρά μέτρα», υπέδειξε.