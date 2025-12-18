Τον κώδωνα του κινδύνου πρέπει να κρούσει -και μάλιστα αμέσως- η δράση συγκεκριμένης ομάδας μαθητών στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, οι οποίοι εμφανίζονται ως οπαδοί της ναζιστικής ιδεολογίας, προκαλώντας βανδαλισμούς.

Τελειόφοιτοι μαθητές, μάλιστα, φαίνονται σε φωτογραφίες που ανήρτησαν οι ίδιοι να χαιρετούν ναζιστικά σε χώρους του σχολείου, ζωγραφίζοντας σε αυτές σβάστικες. Σε μία από αυτές κρατούν την πινακίδα που τοποθέτησαν ακτιβιστές σε δρόμο πίσω από το σχολείο τους, ως μέτρο αντίδρασης για την δεντροφύτευση που είχε πραγματοποιήσει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, η οποία αρχικά είχε ανακοινώσει πως επρόκειτο για εκδήλωση προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Οι μαθητές έσβησαν τη λέξη παιδιά από την πινακίδα και ζωγράφισαν πάνω της ναζιστικό σύμβολο.

Στο philenews έγιναν ανησυχητικές καταγγελίες, από διάφορες πηγές, που αναφέρουν πως οι μαθητές εδώ και καιρό οργανώνονται και στρατολογούν κι άλλους, ενώ δημιούργησαν και σχετικούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινώντας ναζιστικό υλικό. Επιπρόσθετα, φέρονται να ζωγραφίζουν σβάστικες σε τοίχους αλλά και εξοπλισμό του σχολείου.

Η ιστοσελίδα μας έθεσε τις καταγγελίες ενώπιον του προέδρου των οργανωμένων γονέων της επαρχίας Λάρνακας, Κώστα Κώστα, ο οποίος ανέφερε πως ήρθαν και ενώπιον τους αντίστοιχες καταγγελίες, σημειώνοντας πως δημιουργήθηκε από μαθητές και λογαριασμός στο Instagram με το όνομα Verginazi. «Εμείς ως γονείς είμαστε ξεκάθαροι και θεωρούμε αδιανόητα αυτά τα περιστατικά», σημείωσε ο κ. Κώστα, σημειώνοντας πως «οτιδήποτε παραπέμπει στο ναζιστικό παρελθόν και ιδιαίτερα σε σύμβολα που συνδέονται με τη δολοφονία εκατομμυρίων ανθρώπων εμείς το καταδικάζουμε». Πρόσθεσε, ακόμη, πως «δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία οι ιδεολογίες του μίσους», ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας «να επιληφθεί αυτών των θεμάτων».