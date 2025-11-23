Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση δεντροφύτευσης της Εβραϊκής Κοινότητας Κύπρου. Κι αυτό επειδή στον χώρο έλαβε χώρα εκδήλωση διαμαρτυρίας, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αρχική ανακοίνωση πως θα προς γίνει προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Μια ανακοίνωση που προκάλεσε σάλο αφού ο Δήμος Λάρνακας, που παραχώρησε τη σχετική άδεια, είχε άλλη ενημέρωση.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από τη Συμμαχία Κατά της Ακροδεξιάς και συμμετείχαν διάφορες οργανώσεις μεταξύ των οποίων το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ στον χώρο βρέθηκαν και οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτιδης και Νίκος Κεττηρος. Οι διαμαρτυρόμενοι άπλωσαν ένα κόκκινο πανί που συμβολίζει το αίμα που χύθηκε στη Γάζα. Οι διαμαρτυρόμενοι, καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, γιουχάιζαν και φώναζαν συνθήματα όπως “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” και “Κύπρος Παλαιστίνη Αλληλεγγύη”. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι πρέσβεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ρουμανίας.

Η Αστυνομία επιστράτευσε αντιοχλαγωγικη ομάδα και έλαβε δρακόντεια μέτρα στον χώρο. Οι διοργανωτές εν τω μεταξύ περιέφραξαν τον χώρο της εκδήλωσης τοποθετώντας εκτός από Κυπριακές και Αμερικανικές σημαίες.

Σημειώνεται πως στην αρχική πρόσκληση για την εκδήλωση αναφερόταν πως θα φυτευτούν 48 δέντρα την Κυριακή στις 11 το πρωί «προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης». Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Λάρνακας, ωστόσο, ανέφερε πως «η ενημέρωση που είχαμε ήταν πως η Εβραϊκή Κοινότητα θα προχωρούσε στη φύτευση 50 δέντρων στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής της προσφοράς».

Μετά τις αντιδράσεις η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου ζήτησε συγνώμη κάνοντας λόγο για παρερμηνεία του σκοπού της εκδήλωσης. Ο μοναδικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εβραϊκής Κοινότητας, «ήταν πάντοτε να τιμήσει, να μνημονεύσει και να γιορτάσει την πρόσφατη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να εισαγάγουμε οποιαδήποτε πολιτική διάσταση, να προκαλέσουμε ενόχληση ή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε μήνυμα που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως διχαστικό. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση ή παρεξήγηση που ενδέχεται να προέκυψε».