Ζητά συγνώμη και αναδιπλώνεται η εβραϊκή κοινότητα μετά τον σάλο που προκάλεσε η πρόθεση της να πραγματοποιήσει δεντροφύτευση απέναντι από το Λύκειο Βεργίνας προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Η πρόθεσή τους προκάλεσε την έντονη αντίδραση γονέων του σχολείου, κατοίκων της Λάρνακας, καθώς και του Δήμου ο οποίος δεν ενημερώθηκε για τον σκοπό της εκδήλωσης, παρά μόνο ζητήθηκε η άδειά του για δεντροφύτευση.

Μέσω σημερινής επιστολής προς τον Δήμο Λάρνακας η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου εκφράζει λύπη επειδή, όπως υποστηρίζει, «η επερχόμενη τελετή δενδροφύτευσης έχει λάβει πολιτικό χαρακτήρα» και «ο σκοπός της παρερμηνεύτηκε».

Ο μοναδικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, σημειώνει, «ήταν πάντοτε να τιμήσει, να μνημονεύσει και να γιορτάσει την πρόσφατη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να εισαγάγουμε οποιαδήποτε πολιτική διάσταση, να προκαλέσουμε ενόχληση ή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε μήνυμα που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως διχαστικό. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση ή παρεξήγηση που ενδέχεται να προέκυψε».

Σημειώνεται, μάλιστα, στην επιστολή προς τον Δήμο Λάρνακας, πως «έχουν δοθεί οδηγίες στους διοργανωτές να τροποποιήσουν την πρόσκληση, ώστε να αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τον πραγματικό σκοπό της εκδήλωσης, δηλαδή: Μία τελετή δενδροφύτευσης προς τιμήν της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Καταλήγοντας αναφέρει πως η «Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου καλωσορίζει θερμά κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι η ειρήνη, η ενότητα και η διαφύλαξη της ζωής είναι αξίες άξιες γιορτής. Όλοι όσοι συμμερίζονται αυτές τις αξίες είναι προσκεκλημένοι να παραστούν στην τελετή».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Κυριακής θα γίνει στην παρουσία μελών της Δύναμης. Όπως μας αναφέρθηκε θα υπάρξει Διαταγή Επιχείρησης από την ΑΔΕ Λάρνακας, λόγω της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται πως σε χθεσινές δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε πως ο Δήμος δεν γνώριζε πως η δεντροφύτευση της Εβραϊκής Κοινότητας Κύπρου θα γινόταν προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ. Όπως είπε ο κ. Βύρας «η ενημέρωση που είχαμε ήταν πως ή Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου θα προχωρούσε στην φύτευση 50 δέντρων στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής της προσφοράς. Δεν μας είχαν αναφέρει ότι θα πραγματοποιείτο εκδήλωση ούτε γνωρίζαμε πως η δεντροφύτευση θα γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ». Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε πως «στην πρόσκληση αναγραφόταν πως η φύτευση 48 δέντρων που περιγράφονται ως “σύμβολα ζωής και ελπίδας” γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βοήθησε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Ανδρέας Βύρας είπε πως «δεν δόθηκε άδεια για δεντροφύτευση προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους είχαμε αναφέρει πως έπρεπε να μας ενημερώσουν πως η δεντροφύτευση θα γινόταν γι’ αυτόν τον σκοπό. Για το θέμα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, αφού λάβαμε πολλά τηλεφωνήματα από κόσμο, ο οποίος αντέδρασε και ανέφερε πως ενδεχομένως να υπάρχουν διαμαρτυρίες, την ημέρα της δεντροφύτευσης».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου Βεργίνας αναφέροντας πως το σχολείο δεν έχει καμία ανάμιξη στη δεντροφύτευση, που θα πραγματοποιηθεί εκτός του χώρου του.