Βαριές κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, εξαπέλυε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνέκρινε τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ και ενθάρρυνε άλλους που τον επικρίνουν να προμηθευτούν όπλα. Αυτό αναφέρει το CNN για δύο λογαριασμούς που φαίνεται να ανήκουν σε αυτόν.

Οι λογαριασμοί συνδέονται με τον Άλεν, ο οποίος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Οι αναρτήσεις του έχουν μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από δημοσιεύσεις για βιντεοπαιχνίδια σε πιο οργισμένα πολιτικά μηνύματα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, οι δημοσιεύσεις, καθώς και δεδομένα από πολλές ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν, δείχνουν τη δυσαρέσκεια του Άλεν προς τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο δράστης χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό στο X με το όνομα “CForce3000”. Ο λογαριασμός έχει πλέον αφαιρεθεί, αλλά το CNN εξέτασε πάνω από 4.000 δημοσιεύσεις που έχουν σωθεί στο Wayback Machine. Επιπλέον, εξετάστηκαν πάνω από 700 αρχειοθετημένες αναρτήσεις από τον λογαριασμό @coldforce.bsky.social στο Bluesky, ο οποίος φαίνεται να ανήκει επίσης σε αυτόν, βασιζόμενο σε βιογραφικά στοιχεία και ομοιότητες στα περιεχόμενα. Στο μήνυμα που φέρεται να έστειλε σε συγγενείς πριν την επίθεση, υπέγραψε με το ψευδώνυμο “coldForce”.

Από τα βιντεοπαιχνίδια στη σύγκριση Τραμπ με Χίτλερ

Στο «X», το 2022 ο Άλεν δημοσίευε κυρίως αναρτήσεις για βιντεοπαιχνίδια, προωθώντας το κανάλι του στο YouTube με βίντεο για το Super Smash Bros. Μέχρι το 2024, άρχισε να αναρτά πολιτικό περιεχόμενο, συγκρίνοντας τον Τραμπ με τον Χίτλερ και επαναδημοσιεύοντας θέματα περί ακύρωσης των εκλογών.

Ο λογαριασμός του στο Bluesky, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, επέκρινε συχνά τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και εξέφραζε απογοήτευση που «κανείς ισχυρός δεν αναλαμβάνει δράση». Ορισμένες αναρτήσεις του ενθάρρυναν την κατοχή όπλων, ενώ άλλες χαρακτήριζαν τον Τραμπ «προδότη» των ΗΠΑ.

Οι πραγματικές αλληλεπιδράσεις με μαθητές που τον είχαν ως καθηγητή δείχνουν μια διαφορετική εικόνα: ο Άλεν περιγραφόταν ως ευφυής και η παρουσία του καθησυχαστική, με τους μαθητές να δηλώνουν σοκαρισμένοι από τη σύλληψή του.

Κρατάει το στόμα του κλειστό ο Άλεν

Σύμφωνα με τα έγγραφα κατηγορίας, ο 31χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμά του στη σιωπή μετά τη σύλληψη και θα επιστρέψει στο δικαστήριο την Πέμπτη για ακρόαση κράτησης.

Cole Allen is likely to face an attempted assassination charge, with life imprisonment as punishment, followed by transportation of a weapon for a felony, and discharge of a firearm during a crime of violence.



Ο 31χρονος κατηγορείται για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ η ποινή που αντιμετωπίζει είναι η ισόβια φυλάκιση.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν λεπτομέρειες σχετικά με την απόπειρα, όπως τον αριθμό των πυροβολισμών και αν κάποιοι τραυμάτισαν μυστικούς πράκτορες.

