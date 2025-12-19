Συνεχίζεται ο σάλος για τη δράση μαθητών στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, οι οποίοι απεικονίζονται σε φωτογραφίες να χαιρετούν ναζιστικά και φέρονται να προσηλύτιζαν κι άλλους μαθητές στη «ναζιστική οργάνωσή» τους, αλλά και να προκαλούν βανδαλισμούς στο σχολείο, σχεδιάζοντας σβάστικες.

Η ιστοσελίδα μας συνεχίζει να δέχεται σοβαρές καταγγελίες από γονείς του σχολείου που αναφέρουν πως η δράση των μαθητών μετρά δύο χρόνια και πως δημιούργησαν κλίμα εκφοβισμού στο σχολείο. Άλλες καταγγελίες αναφέρουν πως μέλη της «ναζιστικής οργάνωσης» των μαθητών, ενεπλάκησαν πρόσφατα σε επεισόδιο στις Φοινικούδες όταν ρίχθηκαν πέτρες σε ομάδα άλλων μαθητών που πραγματοποιούσαν εκδήλωση για την καταδίκη του ψευδοκράτους. Καταγγελίες που προκαλούν σωρεία ερωτημάτων ως προς τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, εδώ και πολύ καιρό τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, λειτουργοί του οποίου επιχείρησαν αρχικά να υποβαθμίσουν το θέμα.

Τεράστια ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις του προέδρου της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζου Κωνσταντίνου, στην κρατική τηλεόραση, ο οποίος ανέφερε πως ομάδα νεαρών μετέβη στην Ελλάδα και είχε επαφές με ακραίες οργανώσεις. Σημείωσε, εξάλλου, πως ο αριθμός της εν λόγω ομάδας «είναι τριψήφιος».

«Έχουμε ανησυχήσει παρά πολύ. Γι’ αυτόν τον λόγο επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο και προχωρούν οι διαδικασίες με τις έρευνες και σήμερα θα υπάρξει και περαιτέρω εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά δεν έχουν αντιληφθεί τι κάνουν. Δηλαδή αν όντως έχουν αντιληφθεί και είναι εμπεδωμένο το τι εστί φασισμός και νεοναζισμός, τότε έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο το πως έχει κτιστεί το συγκεκριμένο. Στο σχολείο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί έτσι τα τελευταία δύο χρόνια και διευρύνεται. Υπάρχουν και περαιτέρω στοιχεία που έχει στην κατοχή του το Υπουργείο», σημείωσε.

Χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη τη δράση των συγκεκριμένων μαθητών, αποκάλυψε πως μια ομάδα από αυτούς έχει μεταβεί ακόμη και στο εξωτερικό και έχει έρθει σε επαφή με ακραίες οργανώσεις. «Δεν είναι απλά μια επιπολαιότητα, τουλάχιστον από κάποιους που είναι εντός της ομάδας. Γι’ αυτό και πρέπει να το χειριστούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Τέτοιες ενέργειες, τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες αντιλήψεις δεν έχουν χώρο στα σχολεία μας και λέω ευθέως και μέσα στην κοινωνία μας. Ο φασισμός, ο ναζισμός έχει αιματοκυλήσει όχι όλη την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο και οι πληγές ακόμα είναι ανοιχτές. 35.000 Κύπριοι, κάποιοι εξ αυτών μπορεί να είναι παππούδες ή προπαππούδες των παιδιών, πολέμησαν για τη Δημοκρατία μας. Έχουμε και πεσόντες σε 57 σημεία εκτός Κύπρου που είναι θαμμένοι συμπολίτες μας, που αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνες αυτές οι αντιλήψεις», τόνισε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν διεισδύσει μέσα σε σχολείο, έχουν οργανωθεί. Επικρατεί και ένα κλίμα τρομοκρατίας και στα άλλα παιδιά. Θέλει τον δικό του χειρισμό. Πολλές φορές λέμε κάποια πράματα, τα παιδιά επιπόλαια, εδώ δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Γι’ αυτό θα υπάρξει και η αντίδραση του Υπουργείου.

Κληθείς ν’ αναφέρει εάν μπορούν να βοηθηθούν τα παιδιά κι εάν οι γονείς τους ασπάζονται αυτή την ιδεολογία είπε ότι, «με τους γονείς με τους οποίους υπήρξε επικοινωνία, οι πλείστοι έχουν δείξει πραγματικά άγνοια και έκπληξη για τη θέση των παιδιών τους και τη συμμετοχή τους. Αν τώρα εμφανίστηκε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πουθενά αλλού στην κοινωνία μας αυτό το πράγμα. Στο τέλος της ημέρας, θα τολμήσω να πάω ένα βήμα παρακάτω. Αντί να μιλάμε για το αβγό του φιδιού, που μπορεί να εκκολάψει και στο τέλος της ημέρας θα βγει το φίδι. Μήπως έχουμε και στην Κύπρο το φίδι, το οποίο τελικά βγάζει αυγά για να βγουν και άλλα φιδάκια. Πρέπει να μιλήσουμε με όλα τα παιδιά, είναι ευθύνη του σχολείου και του Υπουργείου».

Υπογράμμισε ακόμη πως «υπήρξε ολιγωρία. Δηλαδή όταν βλέπεις τη σβάστικα στον τοίχο του σχολείου και την αφήνεις εκεί για δύο, τρεις μήνες. Αυτό το πράγμα τι είναι; Το να μπαίνεις μέσα στο σχολείο και να βλέπεις τα συνθήματα. Το πιο απλό την επόμενη μέρα θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί σε λίγα λεπτά. Τι φταίνε οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να μπαίνουν σε ένα χώρο που φαίνεται σαν να εισέρχεσαι στο άνδρο των νεοναζί. Γνώριζαν τα παιδιά, γι’ αυτό και ήταν και πολύ εύκολο, σε λίγα λεπτά να δοθούν τα στοιχεία από το σχολείο και ποιοι ακριβώς ήταν, ποιοι ήταν στις φωτογραφίες και ποιοι ηγούνται και συντονίζουν. Ο κόσμος και η μάζα επηρεάζεται. Δεν θέλεις και πολλούς για να κάνουν τη ζημιά. Το θέμα εδώ έχουμε κάτι το οποίο εκκολάπτεται. Εμφανίστηκε σ’ ένα σχολείο και αυτό που λέμε πάντα τα προβλήματα της κοινωνίας από έξω καταγράφονται και εντοπίζονται εντός των σχολείων. Επίσης, κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τη μαζική παρουσία μαθητών για να στρατολογήσουν και να εντοπίσουν κόσμο. Το σχολείο έχει τεράστια ευθύνη, γιατί εκεί γίνεται ο εντοπισμός και εκεί πρέπει να γίνει η διαχείριση».

Σε ερώτηση αν εννοεί κάποιο πολιτικό κόμμα αναφερόμενος «στην ύπαρξη φιδιού» και πιο συγκεκριμένα το ΕΛΑΜ είπε πως, «όχι δεν το λέω ευθέως αυτό το πράγμα. Όταν τα παιδιά συγκεκριμένα είχαν επίσκεψη στο εξωτερικό δεν είχαν πάει σε συγκεκριμένο κόμμα ή το προαναφερθέν κόμμα. Εμείς λέμε ότι το φαινόμενο του νεοναζισμού, είναι έντονο στην Ευρώπη και υπάρχουν πλοκάμια. Είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα συγκεκριμένα παιδιά, δεν πήγαν διακοπές, πήγαν σε συγκεκριμένο χώρο. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα κέντρο εκτός Κύπρου. Έγινε πρόσφατα. Ενδεχομένως να έχει γίνει και άλλες φορές».

Παράλληλα υπέδειξε ότι, «την ευθύνη έχει πρώτα ίσως η οικογένεια. Έχει χαλαρώσει ο ιστός αυτός της οικογένειας σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Αλλά και το Υπουργείο, το σχολείο που έχει την ευθύνη με τη διαπαιδαγώγηση. Θα έχουμε συνάντηση στο Υπουργείο, το πρώτο μας θέμα είναι το συγκεκριμένο. Δεν πρέπει απλώς να προκύπτει ένα θέμα, να βγαίνει στη δημοσιότητα, που καλά βγαίνει προς τα έξω, να το σχολιάζουμε για λίγες μέρες και μετά να ξανά μπαίνει ο καθένας στο δικό του το καβούκι και αν ξανά προκύψει το θέμα το ξανά συζητούμε. Άρα ο χειρισμός που αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ομάδα είναι ένα πράγμα. Ο ευρύτερος χειρισμός είναι άλλο, το οποίο θα το δούμε σήμερα με το Υπουργείο σε εκείνο που αναλογεί στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι τριψήφιος ο αριθμός της ομάδας».