Έρευνες και εξετάσεις με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με πυροτεχνουργό, σε σχέση με έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (9/1), σε οικία στον Άγιο Τύχωνα.

Την ίδια ώρα, ο 39χρονος Ρώσος ιδιοκτήτης της κατοικίας αναμένεται να περάσει το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, προκειμένου να δώσει κατάθεση σε σχέση με την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του.

Σημειώνεται ότι θα ληφθεί για μελέτη υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις του δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:50 μετά τα μεσάνυχτα.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, φαίνεται ότι σε ανοικτό χώρο, δίπλα από την κατοικία και κοντά σε κλειστό χώρο στάθμευσης οχημάτων, εξερράγη κροτίδα, η οποία είχε ριφθεί μαζί με εμπρηστικό αντικείμενο και συγκεκριμένα με υγρή εύφλεκτη ύλη.

Στην κατοικία διαμένουν ο 39χρονος και η σύζυγός του. Η σκηνή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ώστε να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Παράλληλα, κάτω από το μικροσκόπιο των Αρχών εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε γραφεία εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής δανείων για αγορά αυτοκινήτων.