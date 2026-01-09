Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις Αρχές, μετά από απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες στη Λεμεσό.

Συμφωνά με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, γύρω στις 1:50 μετά τα μεσάνυκτα σημειώθηκε έκρηξη, σε περιοχή στον Άγιο Τύχωνα.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, φαίνεται ότι, σε ανοικτό χώρο, δίπλα από κατοικία και κλειστό χώρο στάθμευσης οχημάτων, εξερράγη κροτίδα, που είχε ριχθεί μαζί με εμπρηστικό αντικείμενο.

Στην κατοικία διαμένουν 39χρονος και η σύζυγος του.

Η σκηνή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί σήμερα.