To θέμα της απουσίας του δημοτικού γραμματέα Πάφου από τα καθήκοντα του, αφού βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη όπως τεθεί σε προτεραιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου η επιλογή προσώπου που θα λειτουργεί ως αναπληρωτής, μέχρι να γίνουν οι δέουσες διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσης για την πρόσληψη του νέου επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου, ο οποίος δημαρχεύει μετά την απόφαση να τεθεί ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνας σε αργία, την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι θα συνέλθει η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβει απόφαση όσον αφορά στην τοποθέτηση αναπληρωτή που θα εκτελεί χρέη δημοτικού γραμματέα, μέχρι την προκήρυξη της θέσης και την πρόσληψη που θα γίνει τηρουμένων των προβλεπομένων διαδικασιών.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής δημοτικός γραμματέας μάλλον θα είναι ο ένας εκ των τριών τμηματαρχών του Δήμου, με επικρατέστερο τον Διευθυντή του Οικονομικού Τμήματος, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρείται δεδομένο πως θα ζητηθεί και γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες αφου συμπτωματικά ο μεν Δήμαρχος Πάφου ετέθη σε αργία, ο δε Δημοτικός Γραμματέας, την ίδια στιγμή βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια.