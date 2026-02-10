Σε 20 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο, εκ των οποίων 10 αφορούσαν πυρκαγιές και 10 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 23:56 η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε όχημα τύπου βαν μάρκας MERCEDES, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια. Το όχημα υπέστη ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ δεν κινδύνευσε κανείς και δεν χρειάστηκε εκκένωση της πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν αργότερα σήμερα.