Οι δύο πυροβολισμοί έξω από πολυσύχναστο ταχυφαγείο στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση, που πάγωσαν το κέντρο της Λάρνακας στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, καθώς και δεκάδες βίντεο με άγριους βασανισμούς προσώπων και επίδειξη χρημάτων, που φέρονται να προήλθαν από την παροχή «προστασίας», ήταν τρία από τα μοιραία λάθη του οργανωμένου εγκλήματος. Λάθη που έκαναν γνωστό ένα κοινό μυστικό στη Λάρνακα: Τον ανηλεή πόλεμο μεταξύ δύο αντίπαλων φατριών για τον έλεγχο της «προστασίας», που οδήγησε σε μπαράζ συλλήψεων από το ΤΑΕ Λάρνακας. Μέχρι στιγμής, πέντε πρόσωπα που φέρονται ως μέλη της μίας ομάδας και πέντε πρόσωπα που φέρονται ως μέλη της άλλης είναι υπόδικοι, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης των πυροβολισμών, συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες, 43 και 47 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, αφού φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον παραπονούμενο ν’ αλλάξει κατάθεση. Οι δύο παραπέμφθηκαν και δίκη και βρίσκονται, υπό όρους, ελεύθεροι.

Οι δύο επιχειρηματίες έγιναν στόχοι εγκληματικών ενεργειών το περασμένο καλοκαίρι και η διερεύνηση των υποθέσεών τους, έφερε αλυσιδωτές εξελίξεις. Στις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου διαπράχθηκε απόπειρα φόνου σε βάρος του 47χρονου στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς από πρόσωπο που επέβαινε σε σκούτερ, ο οποίος έριξε πολλούς πυροβολισμούς, αλλά δεν κατάφερε να πλήξει τον στόχο που βρισκόταν σε ποδήλατο. Γι’ αυτήν την υπόθεση συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο 22χρονος συμβασιούχος οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, που παραπέμφθηκε σε δίκη, αφού φέρεται να συνδέθηκε με γενετικό υλικό με τη σκηνή της απόπειρας. Στα κινητά του βρέθηκαν, μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, βίντεο που έδειχναν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Ωστόσο, δεν βρέθηκε μόνο αυτό. 19 άλλα βίντεο οδήγησαν τον περασμένο Ιανουάριο σε άλλες 4 συλλήψεις Ελληνοκύπριων, 42, 31, 29 και 29 ετών αντίστοιχα, που φέρονται ως μέλη καλά δομημένης εγκληματικής ομάδας, που ασχολείτο με την «παροχή» προστασίας. Όλοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βαρύτατες κατηγορίες. Η έρευνα γι’ αυτή την ομάδα ήταν πολύμηνη και έγινε με πάσα μυστικότητα από το ΤΑΕ Λάρνακας, που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε οικονομικούς ελέγχους. Αυτοί κατέδειξαν, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Δικαστήριο, πως τα περιουσιακά στοιχεία των περισσότερων από τους κατηγορούμενους δεν συνάδουν με τα εισοδήματά τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στα βίντεο απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο 22χρονος, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά. Στο ένα από αυτά, μάλιστα, φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στο Μακένζι.

Πέραν από τον ΣΥΟΠ, πρόσωπο-«κλειδί» σε αυτήν την υπόθεση είναι και ο 42χρονος, το περιβάλλον του οποίου έγινε στόχος εγκληματικών ενεργειών (εμπρησμός οχημάτων) πριν από λίγους μήνες. Ο υπόδικος φέρεται ως ο επικεφαλής ομάδας κρούσης και ως το πρόσωπο στο οποίο κατέληγαν τα χρήματα. Η Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά κατά πόσον η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργούσε κατ’ εντολή άλλων προσώπων.

Η εγκληματική ενέργεια σε βάρος του δεύτερου επιχειρηματία διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 2025, όταν τρία πρόσωπα κατέβηκαν από αυτοκίνητο στην παραλιακή της Πύλας, πυροβόλησαν εναντίον φρουρού ασφαλείας και ακολούθως πυρπόλησαν τέσσερα οχήματα της εταιρείας που διαθέτει. Λίγες ημέρες αργότερα, το ΤΑΕ Λάρνακας συνέλαβε πέντε Σύρους, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Πρόκειται για 44χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε εντολές για την εγκληματική ενέργεια και τέσσερα πρόσωπα 17, 17, 23 και 27 χρόνων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο της συγκεκριμένης ομάδας κι εάν αυτή αποτελεί παρακλάδι του καταγεγραμμένου χάρτη του οργανωμένου εγκλήματος της Λάρνακας.

Οι έρευνες γι’ αυτήν την υπόθεση, πάντως, οδήγησαν και σε γιάφκα στη Δένεια, στην οποία βρέθηκε οπλισμός αλλά και η μεγαλύτερη ποσότητα μεθαμφεταμίνης (πάνω από 2 κιλά), που εντοπίστηκε πέρσι στην Κύπρο. Σημειώνεται πως σε κάποια στιγμή, στο πλαίσιο των ερευνών, μπήκε στο κάδρο και 29χρονος Ελληνοκύπριος, καλά γνωστός στις Αρχές, αφού πρόκειται για πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για πολύκροτη υπόθεση και ακολούθως μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην πορεία, δύο άτομα από το προσωπικό του περιβάλλον δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ, ενώ ο ίδιος κρίθηκε ως αναξιόπιστος μάρτυρας. Στο κινητό του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν εντοπιστεί βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Δικαστηρίου Λάρνακας από τη μεταφορά του 44χρονου κατάδικου και άλλων προσώπων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτή η υπόθεση αναμένεται να καταχωριστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Οι βασανισμοί και το πρόσωπο-«κλειδί» της δεύτερης ομάδας

Από το περασμένο Σάββατο η κοινή γνώμη έχει μείνει εμβρόντητη από όσα έφερε στο φως, σύμφωνα με την Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του 48χρονου υπόδικου για την υπόθεση των πυροβολισμών, αλλά και για τον ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα, λίγες ώρες προηγουμένως. Πρόκειται για 25 φρικτά βίντεο, που φέρονται να καταγράφουν τον βάναυσο βασανισμό 7 προσώπων, οι οποίοι κακοποιούνται με όπλα, ζώνες και άλλα αντικείμενα, με κάποιους να φαίνεται να αιμορραγούν και να εκλιπαρούν, σύμφωνα με όσα είχαν λεχθεί στο δικαστήριο. Τα θύματα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, είτε «ανακρίνονταν» για να ομολογήσουν κατ’ ισχυρισμόν εγκληματικές ενέργειες, είτε κακοποιούνταν για να καταβάλουν χρήματα. Για την υπόθεση τελεί υπό κράτηση και 27χρονος Παλαιστίνιος, ενώ καταζητείται και 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή και στην υπόθεση των πυροβολισμών. Όλοι είναι ύποπτοι για σοβαρότητα αδικήματα, που έχουν σχέση με τους βασανισμούς, για τους οποίους αναμένονται και άλλες συλλήψεις.

Ο 48χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας, είναι πρόσωπο-«κλειδί» για τη φερόμενη δράση της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Φέρεται ως το πρόσωπο που στρατολόγησε άτομα αραβικής καταγωγής, που λειτουργούσαν ως ομάδα κρούσης για διάφορες εγκληματικές ενέργειες, που έχουν σχέση και με τον έλεγχο της «προστασίας». Πρόκειται για πρόσωπο σεσημασμένο, που έχει εκτίσει πολυετείς ποινές φυλάκισης και πριν συλληφθεί για την υπόθεση των πυροβολισμών ήταν ελεύθερος, υπό όρους, αφού εναντίον του εκκρεμούσε ενώπιον Δικαστηρίου άλλη ποινική υπόθεση. Το εν λόγω πρόσωπο είχε τραυματιστεί κατά τη συμπλοκή που προηγήθηκε των πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας, που είχε σχέση, σύμφωνα με τη Αστυνομία, με απαίτηση χρημάτων από επιχειρηματία για σκοπούς «προστασίας». Το περασμένο καλοκαίρι το αυτοκίνητό του πυρπολήθηκε, ενώ ο ίδιος κάνει λόγο και για σχέδιο δολοφονίας του.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, εν τω μεταξύ πάνω από 3.000 φωτογραφίες και βίντεο που βρέθηκαν στα δύο κινητά του τηλέφωνα. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να ξεκαθαρίσει κατά πόσον, σε κάποιες από τις εγκληματικές ενέργειες, ο 48χρονος λειτουργούσε κατ’ εντολή άλλων προσώπων.

Η κορυφή του παγόβουνου η Λάρνακα

Αν κάτι κατέδειξε εμφαντικά το απίστευτο περιστατικό της 17ης Ιανουαρίου, στην πιο πολυσύχναστη οδό της Λάρνακας, είναι την αποθράσυνση του οργανωμένου εγκλήματος και το τρομακτικό ενδεχόμενο να επιφέρει απώλειες πολιτών. Το πιο ανησυχητικό είναι πως η Λάρνακα αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος. Το μεγάλο παιχνίδι παίζεται σε άλλες πόλεις, οι οποίες έχουν τραβήξει την προσοχή διεθνών μαφιόζικων ομάδων, λόγω των τεράστιων ποσών που διακινούνται.

Μοναδική ελπίδα είναι να τεθούν σε εφαρμογή όσα εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.