Εξελίξεις σε πολλά επίπεδα σημειώνονται μετά τη σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ύστερα από τα πρόσφατα επεισόδια με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων δεν ανανέωσε σήμερα την Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α της εταιρείας Bookieco Betting Stores Ltd, η οποία φέρεται να ανήκει, μεταξύ άλλων, και στον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πληροφορεί τους παίκτες και το ευρύ κοινό ότι, η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α του νομικού προσώπου Bookieco Betting Stores Ltd με αριθμό άδειας Α016 και εμπορική επωνυμία «BookieCo», έχει λήξει στις 9 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή προχθές.

Συνεπώς, αναφέρει η Αρχή, η εταιρεία από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019. Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος στα υποστατικά του αποδέκτη και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου Πηλίου, 11-13, QUALITY TOWERS A, Όροφος 4, Διαμ/Γραφείο 401 6037 στη Λάρνακα.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων τονίζει ότι είναι στη διάθεση των παικτών για την επίλυση τυχόν διαφορών ή παραπόνων μεταξύ αυτών και της εταιρείας.