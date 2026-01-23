Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκονται οι συναντήσεις των δύο γνωστών επιχειρηματιών που συνελήφθησαν, μαζί με τον παραπονούμενο για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας, λίγα μέτρα μακριά από την Αστυνομική Διεύθυνση. Οι δύο, όπως έγραψε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, οδηγήθηκαν το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους. Θεωρούνται ύποπτοι για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, σε σχέση με την υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας. Επιπρόσθετα, ο 47χρονος θεωρείται ύποπτος για παράνομη κατοχή περιουσίας, αφού στα γραφεία της εταιρείας του εντοπίστηκαν €103.915 και 42 επιταγές.

Οι δύο φέρονται να συναντήθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στις 21 Ιανουαρίου, μαζί με τον παραπονούμενο. Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προσωποκράτησης της Αστυνομίας, έγινε σε ξενοδοχείο της Λάρνακας το πρωί της Τετάρτης. Η συνάντηση περιήλθε στην αντίληψη του υπεύθυνου του ΤΑΕ Λάρνακας, ο οποίος κάλεσε για κατάθεση τον παραπονούμενο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε πως οι δύο επιχειρηματίες τον διαβεβαίωσαν πως δεν είχαν σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών. Είπε ακόμη προφορικά, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο 47χρονος του πρότεινε να γίνει συνεργάτης του και πως γνώριζε τον 43χρονο αφού μετά από εγκληματική ενέργεια σε βάρος του επιχειρηματία, εργάστηκε, για λίγες ημέρες, ως φρουρός ασφαλείας στο σπίτι του. Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και αφορά απόπειρα φόνου σε βάρος άλλου φρουρού ασφαλείας που εργοδοτούσε ο 43χρονος και τον εμπρησμό αυτοκινήτων εταιρείας που διαθέτει.

Την ίδια ημέρα στις 3:30 το απόγευμα ο παραπονούμενος έσπευσε ξανά στο ΤΑΕ Λάρνακας και ήθελε να παραδώσει δακτυλογραφημένη συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτι που τελικά δεν έπραξε. Σε αυτή την κατάθεση φέρεται να αναφερόταν πως τα χρήματα για την προστασία του υποστατικού του (ισχυρίστηκε πως του ζητήθηκαν €7.000 και έπειτα €1000 μηνιαίως) του τα ζήτησε αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην πορεία φέρεται να άλλαξε γνώμη και να είπε προφορικά πως δεν γνωρίζει τον αλλοδαπό που αναφερόταν στην συμπληρωματική κατάθεση που ήθελε να παραδώσει.

Σαράντα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο ΤΑΕ Λάρνακας με στόχο να παραδώσει ξανά τη συμπληρωματική κατάθεση, κάτι που τελικά δεν έπραξε. Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προσωποκράτησης, ο παραπονούμενος ήταν φοβισμένος και φέρεται να επανέλαβε πως δεν γνωρίζει τον αλλοδαπό που αναγραφόταν ως το πρόσωπο που του ζητούσε προστασία στη συμπληρωματική κατάθεση.

Μετά από όσα προαναφέρθηκαν, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη του 47χρονου επιχειρηματία στα γραφεία της εταιρείας του. Σε έρευνα που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια το χρηματικό ποσό των €103.915 ευρώ, 42 επιταγές καθώς και το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας φέρεται να ανέφερε πως πρόκειται για εισπράξεις από τις επιχειρήσεις του. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονται να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών. Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις. Οι τρεις φρουροί ασφαλείας αφέθηκαν ελεύθεροι και θα κλητευθούν αργότερα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Λίγο αργότερα, εν τω μεταξύ, συνελήφθη στο σπίτι του και ο δεύτερος επιχειρηματίας. Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται τα κινητά των δύο υπόπτων, καθώς και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για τις επίδικες συναντήσεις με τον παραπονούμενο. Μεταξύ των τριών φαίνεται να υπήρξε και άλλη συνάντηση σε χώρο εστίασης στη Λάρνακα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα γίνουν εξετάσεις μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο 1ος ύποπτος κατέχει λογαριασμούς και κατά πόσον διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ θα διενεργηθούν εξετάσεις και μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Φόρου Εισοδήματος, ώστε να εξασφαλιστούν περαιτέρω στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Omega, ο δικηγόρος των δύο επιχειρηματιών, Αντώνης Δημητρίου, τόνισε πως οι πελάτες του δεν συνδέονται με φατρίες και πως δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο στο δικαστήριο από τον ανακριτή. «Ενδεχομένως όλα αυτά που γίνονται να είναι μια προσπάθεια από την Αστυνομία λόγω της πίεσης που νιώθουν από τους πολίτες», πρόσθεσε.