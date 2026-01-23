Φοβερές αποκαλύψεις ακούστηκαν στο δικαστήριο για τη φερόμενη δράση, σύμφωνα με την Αστυνομία, καλά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης που εδώ και τρία χρόνια, όπως λέχθηκε, υπό το κράτος βίας και φόβου, επιβάλλει φρουρούς ασφαλείας σε νυκτερινά κέντρα της Λάρνακας για να λαμβάνει χρήματα για την «προστασία» τους. Οι πέντε Ελληνοκύπριοι 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ανάμεσά στους συλληφθέντες είναι και ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος του 47χρονου επιχειρηματία (έχει συλληφθεί επίσης χθες για άλλη υπόθεση) που είχε διαπραχθεί στις 31 Ιουλίου στη βιομηχανική περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο (σ.σ η διακδικασία είναι σε εξέλιξη) όλα ξεκίνησαν μετά την κατάσχεση των κινητών του ΣΥΟΠ όταν συνελήφθη για την απόπειρα φόνου σε βάρος του επιχειρηματία.

Σε αυτά εντοπίστηκαν 19 βίντεο που αφορούν τα έτη 2023 έως 2025 και στα οποία φέρεται να παρουσιάζεται ο 2ος ύποπτος να έχει στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δείχνει επιδεικτικά. Επίσης, εντοπίζονται βίντεο που παρουσιάζουν την βιντεογράφηση διαφόρων υποστατικών όπου διαπιστώνεται ότι ο 2ος ύποπτος αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε ένα εκ των βίντεο, απεικονίζεται ο 2ος ύποπτος (ΣΥΟΠ) να κρατά στα χέρια του δέσμη με μεγάλο χρηματικό ποσό, στο οποίο διακρίνονται τρία χαρτονομίσματα των €100 και μεγάλος αριθμός χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ.

Το είδος της συνεργασίας του 2ου υπόπτου με τον 1ο ύποπτο (42χρονο), αποκαλύπτεται, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο από την Αστυνομία, σε πληροφορία που λήφθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας την 12/12/2025, σύμφωνα με την οποία, ο 1ος ύποπτος, ανήκει σε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στην Λάρνακα και στην Επαρχία Λάρνακας και έχει τον έλεγχο διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Τις διακινήσεις εκτελούσε ο 2ος ύποπτος, με τον 1ο ύποπτο να είναι ο παραλήπτης των εισπράξεων της πώλησης των ναρκωτικών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, αλλά και πληροφορίες οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία, ο 1ος ύποπτος φέρεται να είναι ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας για παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα αναψυχής, με τα έσοδα των εισπράξεων να καταλήγουν στον ίδιο. Τόσο ο ίδιος όσο και άτομα τα οποία ενεργούν για τον ίδιο, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίζονται σε νυχτερινά κέντρα στην Λάρνακα να ενεργούν ως φρουροί ασφάλειας.

Σημειώνεται πως σε δεύτερο βίντεο που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του 2ου υπόπτου, αυτός φαίνεται να αναφέρει ότι τα χρήματα τα οποία παρουσιάζει στο συγκεκριμένο βίντεο προέρχονται από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι στην Λάρνακα. Συγκεκριμένα το εν λόγω βίντεο παρουσιάζει τον 2ο ύποπτο πάνω σε μοτοσικλέτα, έχοντας στην μέση τσαντάκι χρώματος μαύρου το οποίο περιέχει άγνωστο μεγάλο χρηματικό ποσό και ακούγεται η φωνή του 2ου υπόπτου που φέρεται να λέει: «Νάμπου ρε πελλέ, ναμπου ρε πελλέ, έχω τα ράλλια του XXXXX (αναφέρεται το όνομα του νυκτερινού κέντρου) ρε πελλέ».

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης πως έγιναν οικονομικοί έλεγχοι στους υπόπτους 1 (42χρονος), 3 (31χρονος), 4 (29χρονος) και 5 (29χρονος) και διαπιστώθηκε πως οι απολαβές που δήλωναν δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία. «Ως εκ των άνω και σε συνάρτηση με την αποκτηθείσα μαρτυρία που προέρχεται από τα προαναφερόμενα βίντεο, εύλογα δημιουργείται η υποψία ότι οι εισπράξεις από την εγκληματική δραστηριότητα των υπόπτων γίνονται σε μετρητά, τα οποία πιστεύεται ότι φυλάσσονται στις οικίες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακρίτρια της υπόθεσης Αγγελική Δαγκλή. Σημείωσε ακόμη πως «όλα τα πιο πάνω, επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη της Λάρνακας, όπου αντιμαχόμενη εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας τελούν υπό σύλληψη για άλλα αδικήματα, προσπαθούν να επικρατήσουν στην πόλη λαμβάνοντας τον έλεγχο την παροχής προστασίας των νυχτερινών και άλλων υποστατικών που λειτουργούν στην πόλη».

Σημειώνεται πως κάποιοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των υπόπτων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους. Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του στο αίτημα της αστυνομίας για οκταήμερη κράτηση των υπόπτων για τη Δευτέρα στις 8:30 το πρωί. Μέχρι τότε οι συλληφθέντες θα παραμείνουν υπό κράτηση. Όλοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, της εκβίασης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι πέντε συνελήφθησαν χθες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή μελών του ΤΑΕ, ΟΠΕ, ΑΔΕ Λάρνακας, ΥΔΑΠ και της ΔΕΗΔ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τα πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των υπόπτων, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλο.