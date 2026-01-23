Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων, που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα ως ύποπτοι για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, σε σχέση με την υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας. Ο 47χρονος θεωρείται επιπρόσθετα ύποπτος για παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σημειώνεται πως εντός της αίθουσας του δικαστηρίου Λάρνακας είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από ενόπλους αστυνομικούς.

Οι δύο φέρονται να συναντήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου μαζί με τον παραπονούμενο στην υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών. Η συνάντηση ήρθε σε γνώση της Αστυνομίας και ο παραπονούμενος κλήθηκε για κατάθεση όπου έδωσε διάφορους ισχυρισμούς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τους, Αντώνης Δημητρίου, ανέφερε πως δεν φέρει ένσταση στην κράτηση τους. Ωστόσο υπέβαλε σειρά ερωτήσεων στον ανακριτή της υπόθεσης. Συγκεκριμένα ρώτησε εάν είναι σε γνώση της Αστυνομίας πως ο παραπονούμενος με τους υπόπτους και άλλα πρόσωπα είχαν φιλική συνάντηση στις 21 Ιανουαρίου. Ο ανακριτής της υπόθεσης απάντησε πως είναι κάτι που θα διερευνηθεί. Υπέβαλε ακόμη πως ο παραπονουμενος εργαζόταν ως φρουρος ασφαλείας στην επιχείρηση του 43χρονου και πως μετά την κατάθεση του στην Αστυνομία ζήτησε από τον 47χρονο να τον εργοδοτησει.

Σημειώνεται πως οι δύο επιχειρηματίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από μέλη του ΤΑΕ και της ΑΔΕ Λάρνακας, καθώς και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου. Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 103.915 ευρώ και 42 επιταγές. Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών. Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο δεύτερος επιχειρηματίας 43 χρόνων εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του. Σημειώνεται πως οι ίδιοι επιχειρηματίες αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους καταλογίζονται, που χρονικά ακολούθησαν όσων συνέβησαν το περασμένο Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως για τη ρίψη πυροβολισμών τελούν υπό κράτηση 6 άτομα, πέντε αλλοδαποί και ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ομάδας. Πρόκειται για πρόσωπο που τραυματίστηκε κατά το επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Στο διάταγμα προσωποκράτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο για τους έξι υπόπτους που τελούν υπό κράτηση είχε αναφερθεί πως δύο εβδομάδες πριν το αιματηρό επεισόδιο, η εγκληματική ομάδα, επικεφαλής της οποίας φέρεται να είναι ο 48χρονος, προσέγγισε επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και φαίνεται να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ελληνοκύπριος, από πρόσωπο αραβικής καταγωγής που καταζητείται και φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο το πρόσωπο αραβικής καταγωγής πήγε επί τόπου και ζήτησε ξανά χρήματα από τον παραπονούμενο, τον οποίο φέρεται να απείλησε με μαχαίρι.

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους ο 48χρονος και οι συλληφθέντες. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό «να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους». Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών έξω από ταχυφαγείο με πιστόλι που κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου.

Στο δικαστήριο είχε κατατεθεί, επίσης, πως στις 16 Ιανουαρίου 2026 λήφθηκε πληροφορία πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν στις 9 Ιανουαρίου σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία του υποστατικού, ωστόσο, οι ίδιοι αρνήθηκαν. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα φέρεται να μετέβη σε άλλο νυκτερινό κέντρο και να ενημέρωσε τους φρουρούς πως αναλαμβάνουν την προστασία του. Αυτοί φέρονται να αποδέχθηκαν κι έτσι άρχισαν να εργοδοτούνται από την εγκληματική ομάδα.