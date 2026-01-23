Καταιγιστικές εξελίξεις έφερε η αιματηρή συμπλοκή και η ρίψη πυροβολισμών μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας το περασμένο Σάββατο, αφού έπειτα από δύο πολύωρες επιχειρήσεις μέλη της τοπικής ΑΔΕ, σε συνεργασία με πολλά τμήματα της Αστυνομίας, φόρεσαν χειροπέδες σε 11 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ηχηρά ονόματα. Πρόκειται για 7 Ελληνοκύπριους και 4 αλλοδαπούς.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι είναι γνωστοί επιχειρηματίες 47 και 43 χρόνων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Θεωρούνται ύποπτοι για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος. Η σύλληψη τους προέκυψε κατά τη διερεύνηση του πρωτοφανούς επεισοδίου του περασμένου Σαββάτου. Η Αστυνομία τους φόρεσε χειροπέδες σε δύο σχεδόν ταυτόχρονες εφόδους, κατά τις οποίες ερευνήθηκαν οι οικίες και υποστατικά τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από μέλη του ΤΑΕ και της ΑΔΕ Λάρνακας, καθώς και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου. Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών. Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών. Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο δεύτερος επιχειρηματίας 43 χρόνων εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του. Σημειώνεται πως οι ίδιοι επιχειρηματίας αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους καταλογίζονται, που χρονικά ακολούθησαν όσων συνέβησαν το περασμένο Σάββατο και φέρονται να έχουν σχέση με έναν από τους παραπονούμενους στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως για τη ρίψη πυροβολισμών τελούν υπό κράτηση 6 άτομα, πέντε αλλοδαποί και ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ομάδας. Πρόκειται για πρόσωπο που τραυματίστηκε κατά το επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών, του είχαν ζητηθεί €7.000 και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως για παροχή προστασίας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρεις αλλοδαποί, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες πως διέφυγαν στο εξωτερικό.

Στη δεύτερη μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν 6 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος του 47χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη, που είχε διαπραχθεί στις 31 Ιουλίου στη Βιομηχανική περιοχή Δρομολαξιάς. Η Αστυνομία έκανε έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές και διενήργησε έφοδο στο κελί του σε σχέση με υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Για την ίδια υπόθεση, η Αστυνομία Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες σε άλλα πέντε πρόσωπα, ηλικίας από 22 μέχρι 42 χρόνων, κάποια εκ των οποίων απασχόλησαν και στο παρελθόν τις Αρχές.

Από τους έξι, ένας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και θα ζητηθεί η κράτησή τους σε ξεχωριστή διαδικασία από τους δύο επιχειρηματίες, αφού δεν σχετίζονται με την υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Λάρνακας.