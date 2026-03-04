Η Allwyn International και η Logflex MT Holding Limited ανακοίνωσαν την τετάρτη την απόσυρση της συμφωνίας τους για την εξαγορά της Novibet, καθώς είχε προηγηθεί αρνητική τοποθέτηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Allwyn και η Logflex αποφάσισαν να σταματήσουν τη συμφωνία, καθώς θέλουν να προχωρούν μόνο σε επενδύσεις που φέρνουν πραγματική αξία στους μετόχους. Υποστηρίζουν, πάντως, ότι «υπέβαλαν προσεκτικά μελετημένες προτάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της πρότασης των δύο εταιρειών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε εκτιμήσει ότι η πρόταση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας τού ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.