Στην έκδοση δύο δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον ενός άντρα και μίας γυναίκας προχώρησε σήμερα Τρίτη (10/3), το ΤΑΕ Λεμεσού, σε σχέση με τις δυο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν την περασμένη Κυριακή στην κοινότητα της Άνωγυρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, την ίδια ημέρα εκδηλώθηκαν δύο εστίες φωτιάς στην περιοχή. Μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών και των μαρτυριών που εξασφαλίστηκαν, οι Αρχές προχώρησαν σε αίτημα για έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι τα δύο πρόσωπα φέρονται να θεάθηκαν να απομακρύνονται από σημείο της περιοχής όπου είχαν εκδηλωθεί οι δύο εστίες της πυρκαγιάς.

Η φωτιά στην Άνωγυρα όπως είχε γράψει και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής και κατασβέστηκε εν τη γενέσει της από την τοπική αρχή, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι πυρκαγιές είναι κακόβουλες.

Η πρώτη φωτιά είχε ξεσπάσει το πρωί της Κυριακής σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Όμοδος και Μαντριά, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από σημείο πλησίον αγροτικού δρόμου κοντά σε εγκαταλελειμμένη μάντρα. Κατέκαυσε περίπου τρία εκτάρια άγριας βλάστησης στην περιοχή Ασπροβούνι της κοινότητας Ομόδους.