Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή στην ορεινή Λεμεσό και συγκεκριμένα παρά την Κοινότητα Ανώγυρας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά κατασβέστηκε εν τη γενέση της από την τοπική αρχή, παρόλη την δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

8 Μαρτίου σήμερα. Ακόμη μία πυρκαγιά, η δεύτερη για σήμερα στην ορεινή Λεμεσού, αυτή τη φορά παρά την Κοινότητα Ανώγυρας η οποία κατασβέστηκε εν τη γενέση της από την τοπική αρχή, παρόλη την δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πυρκαγιά➡️ pic.twitter.com/xEGXc7L3mW March 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής από Όμοδος προς Μαντριά.

Οι κλιματολογικές , φυσικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και οι χώροι όπου εκδηλώθηκαν δεν είναι με τίποτα ευνοϊκές για την τόσο εύκολη έναρξη τους και σίγουρα οι εν λόγω πυρκαγιές είναι κακόβουλες, σημειώνει ο κ. Κεττή

« Παρακαλούμε το κοινό όπου και αν βρίσκεται να είναι σε εγρήγορση, να παρατηρεί να επιτηρεί και να ενημερώνει τις κρατικές αρχές. Η πιο μικρή πληροφορία είναι σημαντική. Αγαπάμε τον τόπο μας, στο χέρι μας είναι να το προστατεύουμε».