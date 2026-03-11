Η Κύπρος ολοκλήρωσε την πρώτη απόκτηση και επιχειρησιακή χρήση υπηρεσιών ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών μέσω του GOVSATCOM Hub της ΕΕ, σε μια εξέλιξη που, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας την Τετάρτη, συνιστά σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή κυβερνητική δορυφορική συνδεσιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κύπρος, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνδεδεμένη με τον GOVSATCOM Hub από την έναρξη των αρχικών του λειτουργιών τον Ιανουάριο του 2026 και πλέον ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη απόκτηση και επιχειρησιακή ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών, επιδεικνύοντας την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας του συστήματος για κάλυψη κυβερνητικών επικοινωνιακών αναγκών.

Το GOVSATCOM τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), ενώ οι αρχικές λειτουργίες του Hub ξεκίνησαν κατόπιν απόφασης των 27 κρατών μελών στο Συμβούλιο Διαπίστευσης Ασφαλείας, αναφέρεται στην ανακίνωση.

Προστίθεται ότι ο GOVSATCOM Hub παρέχει σήμερα ασφαλείς κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες που συγκεντρώνονται από πέντε κράτη μέλη, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία, και τις καθιστά διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως σημειώνεται, οι υπηρεσίες που εξασφάλισε η Κύπρος περιλαμβάνουν ελληνική κυβερνητική δορυφορική χωρητικότητα που παρέχεται από τη Hellas Sat και χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά από κυπριακούς κυβερνητικούς χρήστες, μεταξύ άλλων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας κατά μήκος των νοτιοανατολικών συνόρων της Ένωσης.

Ο πάροχος της ελληνικής κυβερνητικής δορυφορικής χωρητικότητας ανταποκρίθηκε άμεσα και παρείχε τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις προσδοκίες του προγράμματος, καταδεικνύοντας, κατά την ανακοίνωση, το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ευρωπαϊκών κυβερνητικών δορυφορικών παρόχων.

Ο EUSPA επιβλέπει τον καθορισμό, την ανάπτυξη και τις λειτουργίες του GOVSATCOM Hub και στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προμήθεια δορυφορικών χωρητικοτήτων, καθώς και στην προετοιμασία της υπό ανάπτυξη πολυτροχιακής συστοιχίας IRIS², υπηρεσίες της οποίας αναμένεται να καταστούν διαθέσιμες από το 2029 και έπειτα, σημειώνεται.

Καταληκτικά, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενισχυμένων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και πιο ολοκληρωμένου και ανθεκτικού πλαισίου κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΥΠΕ