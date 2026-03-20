Παράταση στην υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας (ΑΣΣΥ), αποφάσισε το υπουργείου Παιδείας.

Η νέα ημερομηνία είναι μέχρι και την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) έλαβε ενημέρωση στις 18/3/2026 από το Υπουργείο Άμυνας για ουσιώδεις τροποποιήσεις που αφορούν στα κριτήρια σωματικής ικανότητας των υποψηφίων για φοίτηση στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των ελάχιστων ορίων ύψους, βάσει πρόσφατης απόφασης της Ελληνικής Δημοκρατίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Ελληνικού κράτους ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2026 (Τεύχος Β΄/1109/03.03.2026) [https://search.et.gr/el/fek/?fekId=795190].

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Άμυνας, λόγω της πιο πάνω απόφασης και με κύριο μέλημα το όφελος των επηρεαζόμενων υποψηφίων για εισδοχή στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ της Ελλάδας, το ΥΠΑΝ αποφάσισε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για τις εν λόγω Σχολές μέχρι και την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις στα κριτήρια σωματικής ικανότητας των υποψηφίων για φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, βρίσκονται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας [https://www.gov.cy/mod/mi-katigoriopoiimeno/thema-tropopoiisi-kritirion-gia-eisagogi-ypopsifion-se-anotata-stratiotika-ekpaideytika-idrymata-a-s-e-i-kai-anoteres-stratiotikes-scholes-ypaxiomatikon-a-s-s-y]

Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ή επιθυμούν με τα νέα δεδομένα να δηλώσουν πρόσβαση ή να προβούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχουν ήδη υποβάλει θα πρέπει να το πράξουν έγκαιρα και όχι αργότερα από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Τονίζεται ότι, μετά τη λήξη και της πιο πάνω περιόδου δεν θα επιτρέπεται καμία νέα εγγραφή, αλλαγή ή τροποποίηση στην αίτηση οποιουδήποτε υποψηφίου και για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο/η ίδιος/α ο/η υποψήφιος/α.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της περιόδου παράτασης στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων (μέχρι 24 Μαρτίου 2026), θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων για εισδοχή στις πιο πάνω Σχολές όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιπρόσθετα, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία Εξετάσεων (panexams@schools.ac.cy) θέτοντας τυχόν ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες.