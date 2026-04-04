Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε σχέση με τις πολύκροτες καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Θα προηγηθεί ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή Πύργου Τηλλυρίας.

Ερωτηθείς πώς βλέπει να διαμορφώνεται η υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες του κ. Μακάριου Δρουσιώτη και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα διαμορφωθεί. Εκείνο που θέλω να αναφέρω. Δύο πράγματα.

Το πρώτο. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες, όπως γίνεται με όλες τις περιπτώσεις, θα ακολουθηθούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος Υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ενημερωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τους ισχυρισμούς, για τις κατηγορίες του κ. Δρουσιώτη, θα ενημερώσει αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο και αν προκύπτει ανάγκη, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήδη-γιατί δεν αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα-είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει μια τέτοια ανάγκη, σε σχέση με το τι θα πράξουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο».